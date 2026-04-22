https://1prime.ru/20260422/neft-869366139.html
"Белнефтехим" подтвердил начало транзита нефти через Белоруссию в Венгрию
2026-04-22T16:49+0300
энергетика
нефть
россия
словакия
венгрия
белоруссия
белнефтехим
https://cdnn.1prime.ru/img/82743/29/827432972_0:114:2049:1266_1920x0_80_0_0_97cc8158221885eb86575928b2720687.jpg
МИНСК, 22 апр - ПРАЙМ. "Белнефтехим" подтвердил информацию о начале транзита нефти через Белоруссию в направлении Венгрии и Словакии, передает агентство Белта. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Словакию ожидается утром в четверг. "В концерне "Белнефтехим" подтвердили информацию о начале транзита нефти через Беларусь в направлении Венгрии и Словакии уже сегодня", - говорится в публикации. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
https://1prime.ru/20260422/novak-869364902.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82743/29/827432972_104:0:1943:1379_1920x0_80_0_0_784c218a5ee6a80b89063db3f9d59074.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
