"Белнефтехим" подтвердил начало транзита нефти через Белоруссию в Венгрию

2026-04-22T16:49+0300

МИНСК, 22 апр - ПРАЙМ. "Белнефтехим" подтвердил информацию о начале транзита нефти через Белоруссию в направлении Венгрии и Словакии, передает агентство Белта. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Словакию ожидается утром в четверг. "В концерне "Белнефтехим" подтвердили информацию о начале транзита нефти через Беларусь в направлении Венгрии и Словакии уже сегодня", - говорится в публикации. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.

