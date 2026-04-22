"Белнефтехим" подтвердил начало транзита нефти через Белоруссию в Венгрию - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Белнефтехим" подтвердил начало транзита нефти через Белоруссию в Венгрию
https://1prime.ru/20260422/novak-869364902.html
"Белнефтехим" подтвердил начало транзита нефти через Белоруссию в Венгрию и Словакию

МИНСК, 22 апр - ПРАЙМ. "Белнефтехим" подтвердил информацию о начале транзита нефти через Белоруссию в направлении Венгрии и Словакии, передает агентство Белта.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в Словакию ожидается утром в четверг.
"В концерне "Белнефтехим" подтвердили информацию о начале транзита нефти через Беларусь в направлении Венгрии и Словакии уже сегодня", - говорится в публикации.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Александр Новак
Новак назвал "Дружбу" самым эффективным маршрутом для поставок нефти в ЕС
16:29
 
