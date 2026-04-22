Мировые цены на нефть ускорили рост после выхода данных о ее запасах в США - 22.04.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост после выхода данных о ее запасах в США
Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 3% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, следует из данных торгов. | 22.04.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост после выхода данных о ее запасах в США

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 3% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.03 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,08% относительно предыдущего закрытия - до 101,53 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на WTI - на 2,84%, до 92,22 доллара. До выхода статистики нефть обеих марок дорожала примерно на 2%.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 апреля выросли на 1,9 миллиона баррелей - до 465,7 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали их снижение. В то же время запасы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий - на 4,6 и 3,4 миллиона баррелей соответственно.
Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю опустилась на 11 тысяч баррелей в сутки - до 13,585 миллиона баррелей в сутки.
Инвесторы также продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе. В среду Трамп допустил проведение второго раунда переговоров с Ираном в ближайшие 36-72 часа.
ЭкономикаНефтьРынокСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд Трамп
 
 
