Новак: поставки казахской нефти в ФРГ с мая будут идти в обход "Дружбы" - 22.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Новак: поставки казахской нефти в ФРГ с мая будут идти в обход "Дружбы"
2026-04-22T16:22+0300
2026-04-22T16:50+0300
энергетика
нефть
германия
рф
александр новак
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "С 1 мая действительно объемы поставок казахстанской нефти в направлении по "Дружбе", которое ранее шло в Германию, будут направляться в другие логистические направления, свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - сказал он.Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил ранее в среду, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны РФ связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.При этом глава казахстанского минэнерго сказал, что у республики есть возможность перераспределить экспортные объемы по другим маршрутам, в частности на маршрут Каспийского трубопроводного консорциума, по которому ситуация стабильна в данный момент.Аккенженов отметил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В прошлом году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в 2026 году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.
Новак: поставки казахской нефти в ФРГ с мая будут идти в обход "Дружбы"

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"С 1 мая действительно объемы поставок казахстанской нефти в направлении по "Дружбе", которое ранее шло в Германию, будут направляться в другие логистические направления, свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - сказал он.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил ранее в среду, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны РФ связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.
Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.
При этом глава казахстанского минэнерго сказал, что у республики есть возможность перераспределить экспортные объемы по другим маршрутам, в частности на маршрут Каспийского трубопроводного консорциума, по которому ситуация стабильна в данный момент.
Аккенженов отметил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В прошлом году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в 2026 году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.
