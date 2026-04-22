https://1prime.ru/20260422/novak-869364591.html

Новак: поставки казахской нефти в ФРГ с мая будут идти в обход "Дружбы"

2026-04-22T16:22+0300

энергетика

нефть

германия

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1c/868713025_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0a2444f96819900d3257d72cf317e7b8.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "С 1 мая действительно объемы поставок казахстанской нефти в направлении по "Дружбе", которое ранее шло в Германию, будут направляться в другие логистические направления, свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - сказал он.Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил ранее в среду, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны РФ связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.При этом глава казахстанского минэнерго сказал, что у республики есть возможность перераспределить экспортные объемы по другим маршрутам, в частности на маршрут Каспийского трубопроводного консорциума, по которому ситуация стабильна в данный момент.Аккенженов отметил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В прошлом году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в 2026 году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

