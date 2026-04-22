Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак назвал "Дружбу" самым эффективным маршрутом для поставок нефти в ЕС - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/novak-869364902.html
Новак назвал "Дружбу" самым эффективным маршрутом для поставок нефти в ЕС
2026-04-22T16:29+0300
энергетика
нефть
россия
словакия
венгрия
рф
александр новак
ес
mol
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg
https://1prime.ru/20260422/spg-869362813.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_413ea70323f355aa481fb62d087b3e64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Трубопровод "Дружба" - это наиболее эффективный маршрут для поставок нефти в ЕС, выгодный и поставщикам, и потребителям; при нормальных взаимоотношениях он должен использоваться на полную мощность, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В целом эта инфраструктура, на наш взгляд, - наиболее эффективная вообще для поставок энергоресурсов. И конечно, при нормальных взаимоотношениях она должна использоваться в полном объеме. И это выгодно как поставщикам, так и потребителям", - прокомментировал он перспективы нефтепровода "Дружба" на фоне отказа ряда европейских стран от российских энергоресурсов.
"К сожалению, не по нашей вине многие страны отказались от российской нефти. "Дружба" работает не в полном объеме. В частности, Германия, Польша отказались, ряд других стран... Это важное направление, и не зря оно строилось. Потому что это эффективная возможность трубопроводного транспорта поставлять энергоресурсы не морским транспортом, более дорогим", - добавил Новак.
Поставки российской нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины были приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. В среду венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что ремонтные работы на украинском участке трубопровода завершены. Компания ожидает, что нефть по "Дружбе" поступит в Венгрию и Словакию не позднее четверга.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала