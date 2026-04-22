В Германии заявили о наличии альтернатив поставкам нефти для НПЗ в Шведте
В Германии заявили о наличии альтернатив поставкам нефти для НПЗ в Шведте - 22.04.2026, ПРАЙМ
В Германии заявили о наличии альтернатив поставкам нефти для НПЗ в Шведте
Альтернативные маршруты поставок нефти на НПЗ PCK в Шведте существуют, однако их необходимо тщательно проработать, заявила журналистам министр экономики и...
2026-04-22T17:33+0300
2026-04-22T17:33+0300
2026-04-22T17:33+0300
БЕРЛИН, 22 апр - ПРАЙМ. Альтернативные маршруты поставок нефти на НПЗ PCK в Шведте существуют, однако их необходимо тщательно проработать, заявила журналистам министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе. Как сообщил ранее в среду журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба". "Такие маршруты есть, например, через Гданьск или через поставки в Росток с последующей прокачкой по трубопроводу. То есть альтернативы существуют, но их необходимо тщательно планировать", - сказала министр экономики ФРГ, отвечая на вопрос журналистов об альтернативных маршрутах поставок на НПЗ PCK. По ее словам, PCK готовится к различным вариантам развития событий. "Но ещё раз подчеркну: я исхожу из того, что поставки сохранятся и PCK сможет удерживать производство на текущем уровне", - добавила министр. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов предположил ранее в среду, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны РФ связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям. При этом глава казахстанского минэнерго сказал, что у республики есть возможность перераспределить экспортные объемы по другим маршрутам, в частности на маршрут Каспийского трубопроводного консорциума, по которому ситуация стабильна в данный момент. Аккенженов отметил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В прошлом году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в 2026 году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.
нефть, финансы, германия, нпз
Энергетика, Нефть, Финансы, ГЕРМАНИЯ, НПЗ
В Германии заявили о наличии альтернатив поставкам нефти для НПЗ в Шведте
Райхе заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок нефти для НПЗ РСК в Шведте
БЕРЛИН, 22 апр - ПРАЙМ. Альтернативные маршруты поставок нефти на НПЗ PCK в Шведте существуют, однако их необходимо тщательно проработать, заявила журналистам министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе.
Как сообщил ранее в среду журналистам вице-премьер РФ Александр Новак
, поставки казахстанской нефти в Германию
с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба".
"Такие маршруты есть, например, через Гданьск или через поставки в Росток с последующей прокачкой по трубопроводу. То есть альтернативы существуют, но их необходимо тщательно планировать", - сказала министр экономики ФРГ, отвечая на вопрос журналистов об альтернативных маршрутах поставок на НПЗ
PCK.
По ее словам, PCK готовится к различным вариантам развития событий. "Но ещё раз подчеркну: я исхожу из того, что поставки сохранятся и PCK сможет удерживать производство на текущем уровне", - добавила министр.
Министр энергетики Казахстана
Ерлан Аккенженов предположил ранее в среду, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны РФ связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.
Киев
постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России
указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.
При этом глава казахстанского минэнерго сказал, что у республики есть возможность перераспределить экспортные объемы по другим маршрутам, в частности на маршрут Каспийского трубопроводного консорциума, по которому ситуация стабильна в данный момент.
Аккенженов отметил, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В прошлом году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в 2026 году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.
