Песков: детали поставок по "Дружбе" обсуждаются по корпоративным линиям
Технические детали поставок нефти по трубопроводу "Дружба" сейчас обсуждаются по корпоративным линиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2026-04-22T21:13+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Технические детали поставок нефти по трубопроводу "Дружба" сейчас обсуждаются по корпоративным линиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Венгерская нефтегазовая компания MOL ранее сообщила, что поставки нефти по "Дружбе" поступят в Венгрию и Словакию не позднее четверга. "Там же компания MOL задействована. По корпоративным линиям ведутся контакты. Я не знаю деталей, потому что там должна была быть заявка на прокачку. (Я не знаю), был ли обмен этими письмами, которые предусмотрены на такие случаи - на случай остановки или возобновления. Это, скорее, корпоративный вопрос", - сказал Песков "Известиям". Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" из России в Словакию и Венгрию через территорию Украины были приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем, власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.
