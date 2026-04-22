https://1prime.ru/20260422/peskov-869374809.html

Ситуация на мировых энергорынках ухудшается с каждым днем, заявил Песков

энергетика

нефть

рф

дмитрий песков

персидский залив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_d3b734f01c44a5d8214902d0613ee397.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Ситуация на мировых энергетических рынках становится хуже с каждым днем из-за возрастающего числа проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Проблем становится все больше с каждым днем. Ормузский пролив не функционирует должным образом. Выпала с международных рынков приблизительно треть производства нефтяного стран Персидского залива, поэтому ситуация становится хуже", - сообщил Песков ИС "Вести".

https://1prime.ru/20260422/neft-869369542.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, дмитрий песков, персидский залив