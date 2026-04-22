Ситуация на мировых энергорынках ухудшается с каждым днем, заявил Песков

Ситуация на мировых энергетических рынках становится хуже с каждым днем из-за возрастающего числа проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T21:40+0300
энергетика
нефть
рф
дмитрий песков
персидский залив
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Ситуация на мировых энергетических рынках становится хуже с каждым днем из-за возрастающего числа проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Проблем становится все больше с каждым днем. Ормузский пролив не функционирует должным образом. Выпала с международных рынков приблизительно треть производства нефтяного стран Персидского залива, поэтому ситуация становится хуже", - сообщил Песков ИС "Вести".
