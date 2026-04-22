Российский рынок лизинга новых и подержанных автомобилей вырос

https://1prime.ru/20260422/rynok-869350989.html

Российский рынок лизинга новых и подержанных легковых автомобилей по итогам первого квартала 2026 года вырос на 8% в годовом выражении по объему выданных авто,... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T06:17+0300

бизнес

россия

финансы

haval

chery

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869350989.jpg?1776829021

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российский рынок лизинга новых и подержанных легковых автомобилей по итогам первого квартала 2026 года вырос на 8% в годовом выражении по объему выданных авто, подсчитали для РИА Новости в "Газпромбанк Автолизинге" и маркетинговом агентстве НАПИ. "По итогам января-марта 2026 года рынок лизинга новых и подержанных легковых автомобилей вырос на 8% в штуках в годовом выражении", - говорится в исследовании. Отмечается, что основным драйвером роста рынка стал опережающий рост сегмента лизинга автомобилей с пробегом, который за три месяца прибавил 41% к первому кварталу 2025 года. При этом сегмент лизинга новых автомобилей сократился на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, доля сегмента машин с пробегом в новом бизнесе лизинговых компаний выросла с 22% в январе-марте 2025 года до 29% в текущем. Лизинг автомобилей китайских марок, в который не включен белорусский аналог Geely, - Belgee - за год сократился на 1,5%, а его доля снизилась до 45,7% (-4,4 п.п.). В то же время лизинг российских марок авто вырос на 16,9%, а его доля выросла до 31,3% (+2,4 п.п.). Наиболее популярной маркой в первом квартале стала Lada с долей рынка 22,8%. Следом расположились Belgee (8,5%), Haval (8,4%), Chery (6,1%) и Tenet (5,7%). В пятерку наиболее востребованных у корпоративных клиентов лизинговых моделей вошли Lada Granta, Belgee X50, Haval Jolion, Lada Largus и Lada Vesta. "Существенную долю в сегменте лизинговых подержанных автомобилей занимают "свежие" автомобили 2023 и 2024 годов выпуска, цена на них значительно ниже, чем на новые, при том что ресурс еще достаточно большой", - отметила генеральный директор НАПИ Татьяна Арабаджи. Директор департамента продаж "Газпромбанк Автолизинга" Николай Фомин подчеркнул, что итоги первого квартала в целом свидетельствуют о том, что автолизинг в легковом сегменте продолжает "осторожное восстановление". Однако, по его мнению, в апреле результаты не достигнут прошлогодней отметки в 15,9 тысячи легковых автомобилей. "При этом спрос на легковые автомобили с пробегом во втором квартале будет все еще высоким. Доля подержанной техники в лизинговых выдачах начнет снижаться по мере уменьшения ключевой ставки и реализации на этом фоне отложенного спроса на новую технику со стороны бизнеса… скорее всего, это произойдет при уровне ключевой ставки в 12% и ниже", - добавил Фомин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

