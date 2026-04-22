Сбербанк планирует заплатить вторые по величине дивиденды в истории
Перминов: Сбербанк планирует заплатить за 2025 год вторые по величине дивиденды в истории
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Сбербанк собирается заплатить за 2025 год вторые по величине в истории российского рынка дивиденды – около 850 миллиардов рублей, больше было только у "Газпрома" за первое полугодие 2022 года, оценил для РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Артем Перминов.
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на акцию обеих типов, что в сумме составит 850,2 миллиарда рублей.
"По итогам 2025 года у Сбербанка ожидаются дивиденды около 850 миллиардов рублей. Можно с уверенностью сказать, что это будет вторая по величине выплата за всю историю на российском рынке. Первое место останется у "Газпрома", заплатившего около 1,2 триллиона рублей за первое полугодие 2022 года", - говорит Перминов.
В целом же, сейчас пятерка лидеров российского рынка по размеру уплаченных дивидендов выглядит следующим образом. "На первом месте "Газпром" (1,2 триллиона рублей за первое полугодие 2022 года), на втором – Сбербанк (787 миллиардов рублей за 2024 год), на третьем - Сбербанк (752 миллиарда рублей за 2023 год), на четвертом - Сбербанк (565 миллиардов рублей за 2022 год) и на пятом – "Лукойл" (387 миллиардов рублей за девять месяцев 2024 года)", - резюмировал аналитик.
Таким образом, выплатив рекомендованные советом директоров дивиденды за 2025 год, Сбербанк вытеснит из топ-5 "Лукойл" и займет в нем все четыре позиции – после "Газпрома".