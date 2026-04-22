В Словакии ожидают восстановление поставок нефти по "Дружбе" в четверг

Восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг, сообщила министр экономики Словакии Дениса... | 22.04.2026, ПРАЙМ

БРАТИСЛАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова. "Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook* в среду. Она отметила, что украинская сторона в утром в среду начала наполнение нефтепровода "Дружба" со стороны Белоруссии. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

