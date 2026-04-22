https://1prime.ru/20260422/slovakiya-869356857.html
В Словакии ожидают восстановление поставок нефти по "Дружбе" в четверг
В Словакии ожидают восстановление поставок нефти по "Дружбе" в четверг - 22.04.2026, ПРАЙМ
В Словакии ожидают восстановление поставок нефти по "Дружбе" в четверг
Восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг, сообщила министр экономики Словакии Дениса... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T11:51+0300
2026-04-22T11:51+0300
2026-04-22T11:51+0300
нефть
словакия
киев
рф
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872104_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_bd37f53434cb5a863bda5ee972d99411.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова. "Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook* в среду. Она отметила, что украинская сторона в утром в среду начала наполнение нефтепровода "Дружба" со стороны Белоруссии. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
словакия
киев
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872104_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_9d2233f770275fbf113998492992b7f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, словакия, киев, рф, facebook
Нефть, СЛОВАКИЯ, Киев, РФ, Facebook
В Словакии ожидают восстановление поставок нефти по "Дружбе" в четверг
Министр экономики Словакии: восстановление поставок по "Дружбе" ожидается в четверг