В Словакии ожидают восстановление поставок нефти по "Дружбе" в четверг - 22.04.2026, ПРАЙМ
В Словакии ожидают восстановление поставок нефти по "Дружбе" в четверг
2026-04-22T11:51+0300
11:51 22.04.2026
 
В Словакии ожидают восстановление поставок нефти по "Дружбе" в четверг

Министр экономики Словакии: восстановление поставок по "Дружбе" ожидается в четверг

© AP Photo / Sven Kaestner — Станция нефтепровода "Дружба"
Станция нефтепровода Дружба - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Станция нефтепровода "Дружба". Архивное фото
© AP Photo / Sven Kaestner
БРАТИСЛАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.
"Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook* в среду.
Она отметила, что украинская сторона в утром в среду начала наполнение нефтепровода "Дружба" со стороны Белоруссии.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
