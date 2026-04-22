https://1prime.ru/20260422/sverkhdokhody-869325915.html

"Резкий скачок". Запад удивили сверхдоходы России

"Резкий скачок". Запад удивили сверхдоходы России - 22.04.2026, ПРАЙМ

"Резкий скачок". Запад удивили сверхдоходы России

Двукратный рост доходов от нефтеэкспорта — результат не только ценового скачка, но и увеличения поставок из-за временного смягчения санкций США. Логистика в... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T07:07+0300

2026-04-22T07:07+0300

2026-04-22T07:07+0300

статья

нефть

мировая экономика

сша

ормузский пролив

индия

антон силуанов

минфин

bloomberg

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ, Елена Савельева. Двукратный рост доходов от нефтеэкспорта — результат не только ценового скачка, но и увеличения поставок из-за временного смягчения санкций США. Логистика в Ормузском проливе все еще не восстановлена. Россия и дальше, как считают аналитики, продолжит зарабатывать больше, чем планировалось.Рекордные суммыМартовский результат: 19,04 миллиарда долларов, на 9,7 миллиарда больше, чем в феврале, и на 4,76 — чем годом ранее, подсчитали в Международном энергетическом агентстве (МЭА). В физическом выражении — 7,13 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, в феврале было на 320 тысяч меньше.На фоне закрытия Ормузского пролива российское топливо заметно подорожало — до 78,38 доллара за баррель. К тому же исчезли дисконты: Urals продавалась даже с премией к эталонной марке Brent.На блокаде Ормуза и ценовом ралли заработала не только Россия. Например, Норвегия: 6,1 миллиарда за месяц, абсолютный рекорд в истории страны.Факторы ростаВоспользовавшись временным смягчением санкций со стороны США, закупки в России заметно нарастила Индия: до двух миллионов баррелей в сутки (показатель февраля — 1,07 миллиона).Экспорт в Китай сохранился на прежнем уровне — 1,8 миллиона в сутки.Минфин США разрешил до 11 апреля проводить операции с партиями российской нефти, загруженными в танкеры до 12 марта. Это разблокировало более 300 тысяч тонн сырья.Шаткое положениеСейчас ситуация меняется. Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов. Трафик через главную углеводородную артерию уже запущен. Нефтяные котировки пошли вниз.Однако, констатируют эксперты, положение крайне шаткое. Трамп отказался снять блокаду с портов ИРИ, о которой объявил 13 апреля. Геополитические риски по-прежнему велики."Это сказывается и на стоимости фрахта, что поддерживает цены на нефть в аномально высоком диапазоне. Плюс отложенный спрос: за время ближневосточного конфликта ряд стран, преимущественно Азиатско-Тихоокеанского региона, израсходовали значительную часть стратегических запасов. Их необходимо оперативно заполнить", — указывает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Да и риски разрыва логистических цепочек по существующим и новым контрактам никуда не делись.Пока непонятно, по какой модели организуют судоходство через Ормуз, — это стимулирует импортеров срочно диверсифицировать закупки. В приоритете логистика подальше от Персидского залива. Такой расклад делает российские поставки базовым инструментом для восполнения запасов, подчеркивает аналитик.Поток сохранитсяПоскольку стабильности нет, США продлили послабления по санкциям еще на месяц — до 16 мая. OFAC разрешило доставку и продажу сырья с танкеров, загруженных до 17 апреля.В марте глава американского Минфина Скотт Бессент назвал снятие ограничений узконаправленной краткосрочной мерой, и, как отмечало Bloomberg, послабления, скорее всего, не продлят.Комментируя решение США, в Кремле напомнили, что "Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках, которые сейчас переживают не лучшие времена".Китай и Индия, несмотря на агрессивную политику Белого дома, оперирующего пошлинами и прочими нерыночными инструментами, продолжат торговлю с Россией. Вероятно увеличение поставок странам АТР. Кроме того, Южная Корея рассматривает российскую нефть и нафту для восполнения возникшей "задолженности" по стратегическим запасам, отмечает Марышев."Непредвиденные доходы"Как подчеркивает аналитик, даже после отмены санкционных послаблений поставки ключевым покупателям снизятся незначительно. А период высоких цен с учетом геополитической неопределенности и глобальных рисков продлится как минимум до середины года.Прогнозная цена на Urals в среднесрочной перспективе останется в районе 90-100 долларов, полагает Марышев. А нефтегазовые доходы до конца года увеличатся на 50-55%.Это, разумеется, поможет стране пополнить стратегический финансовый резерв. По бюджетному правилу при цене нефти выше порогового значения (в этом году — 59 долларов) Минфин направляет излишки в Фонд национального благосостояния (ФНБ).Как сообщил 16 апреля министр финансов Антон Силуанов, правительство рассматривает возможность более раннего возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила.В Bloombergсчитают, что Россия начнет пополнять ФНБ уже в мае.

сша

ормузский пролив

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

нефть, мировая экономика, сша, ормузский пролив, индия, антон силуанов, минфин, bloomberg, мэа, скотт бессент