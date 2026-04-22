В США добыча нефти за неделю сократилась на 11 тысяч баррелей в день - 22.04.2026, ПРАЙМ
В США добыча нефти за неделю сократилась на 11 тысяч баррелей в день
2026-04-22T17:43+0300
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США
17:43 22.04.2026
 
В США добыча нефти за неделю сократилась на 11 тысяч баррелей в день

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, сократилась на 11 тысяч баррелей в день - до 13,585 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,609 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в январе добыча нефти в США составила 13,246 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в феврале показатель составил 13,53 миллиона баррелей в сутки, в марте – 13,56 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 7 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2027 год - повысило на 120 тысяч баррелей, до 13,95 миллиона баррелей в день.
Конфликт на Ближнем Востоке может снизить спрос на газ, заявили в ФСЭГ
