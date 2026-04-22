В США стратегический резерв нефти за неделю снизился на 4,1 млн баррелей - 22.04.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 17 апреля, сократился на 4,136 миллиона баррелей - до 405,045 миллиона, следует из еженедельного обзора | 22.04.2026, ПРАЙМ
17:47 22.04.2026
 
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 17 апреля, сократился на 4,136 миллиона баррелей - до 405,045 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Показатель вторую неделю подряд демонстрирует снижение более чем на 4 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти США снижался с сентября 2021 года, менее чем за два года (к августу 2023 года) из него было изъято порядка 275 миллионов баррелей, или около 45%. После этого запасы стали пополняться. В общей сложности за два с половиной года в резерв было возвращено менее 70 миллионов баррелей нефти. Уровень остается примерно на треть ниже отметки сентября 2021 года в 620 миллионов баррелей.
В марте глава минэнерго страны Крис Райт сообщил, что США планируют высвободить 170 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы потом в течение следующего года восполнить его на 200 миллионов баррелей. Однако даты начала поставок пока нет, а выдача заявленных 172 миллионов баррелей займет около 120 дней.
При высвобождении из стратегического резерва запланированного объема в 172 миллиона баррелей в резерве может остаться менее 250 миллионов баррелей. Это может стать историческим минимумом за все время ведения статистики - с августа 1982 года.
