Клиентам ВТБ стала доступна оплата товаров по QR-коду в Египте - 22.04.2026, ПРАЙМ
Клиентам ВТБ стала доступна оплата товаров по QR-коду в Египте
бизнес
финансы
банки
египет
вьетнам
киргизия
алексей охорзин
втб
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Клиентам ВТБ стала доступна оплата товаров по QR-коду в Египте, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ продолжает расширять возможности по мгновенной оплате товаров по QR-коду за рубежом. Клиентам ВТБ, посещающим Египет, достаточно навести камеру через "ВТБ Онлайн" на QR-код на чеке или терминале в крупных торговых точках в стране", - говорится в сообщении. Банк поясняет, что платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в египетские фунты. При этом комиссия за проведение платежа не взимается. Лимит одной операции составляет 25 тысяч рублей, в сутки - 350 тысяч рублей. Ограничений на количество покупок нет. Подобный сервис уже успешно работает во Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане, напоминает ВТБ. "Египет входит в тройку лидеров по популярности направления у туристов, в 2025 году страну посетили более 1,7 миллиона россиян... Мы видим, что путешественники хотят платить привычным, быстрым и безопасным способом - прямо с телефона, без комиссии и в рублях. Оплата по QR-коду закрывает эту потребность для миллионов людей", - прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. По его словам, в этом году банк планирует расширить географию сервиса до 10 стран.
