На Украине поразились внезапному решению Зеленского

2026-04-22T16:14+0300

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал использовать формулировки в адрес президента США Дональда Трампа, которые ранее казались бы немыслимыми, пишет издание "Страна.ua"."Он почти прямым текстом заявил, что обещанные гарантии Трампа для него ничего не стоят, так как действующий президент США все равно уйдет со своего поста через два с половиной года", — говорится в публикации.Кроме того Зеленский, фактически, начал издеваться над главой Белого дома и его родными."Идея с "Доннилендом" на подконтрольной Украине части Донбасса с его написанном ИИ гимном, которая попала в прессу, также показывает, что у Зеленского уже начали просто прикалываться над Трампом и его близким..." — пишет издание.В материале отмечается, что такую уверенность глава киевского режима черпает из обещания ЕС разблокировать кредит на 90 миллиардов евро.Издание пишет, что в такой ситуации у Белого дома есть два пути. Первый - просто забыть о переговорах, попрощавшись с надеждами завершить конфликт до выборов в Конгресс и заработать на этом очки. Второй - применить жесткие меры принуждения к Киеву с целью добиться вывода войск из Донбасса. В качестве возможных рычагов давления США могут отключить ВСУ "Старлинк", прекратить делиться с ними разведданными или остановить поставки оружия, указывает "Страна.ua".Вчера газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что украинские переговорщики хотели переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в Донниленд, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.

