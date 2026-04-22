На Украине поразились внезапному решению Зеленского - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
На Украине поразились внезапному решению Зеленского
На Украине поразились внезапному решению Зеленского - 22.04.2026, ПРАЙМ
На Украине поразились внезапному решению Зеленского
Владимир Зеленский стал использовать формулировки в адрес президента США Дональда Трампа, которые ранее казались бы немыслимыми, пишет издание "Страна.ua"."Он... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T16:14+0300
2026-04-22T16:14+0300
спецоперация на украине
сша
дональд трамп
всу
владимир зеленский
донбасс
украина
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал использовать формулировки в адрес президента США Дональда Трампа, которые ранее казались бы немыслимыми, пишет издание "Страна.ua"."Он почти прямым текстом заявил, что обещанные гарантии Трампа для него ничего не стоят, так как действующий президент США все равно уйдет со своего поста через два с половиной года", — говорится в публикации.Кроме того Зеленский, фактически, начал издеваться над главой Белого дома и его родными."Идея с "Доннилендом" на подконтрольной Украине части Донбасса с его написанном ИИ гимном, которая попала в прессу, также показывает, что у Зеленского уже начали просто прикалываться над Трампом и его близким..." — пишет издание.В материале отмечается, что такую уверенность глава киевского режима черпает из обещания ЕС разблокировать кредит на 90 миллиардов евро.Издание пишет, что в такой ситуации у Белого дома есть два пути. Первый - просто забыть о переговорах, попрощавшись с надеждами завершить конфликт до выборов в Конгресс и заработать на этом очки. Второй - применить жесткие меры принуждения к Киеву с целью добиться вывода войск из Донбасса. В качестве возможных рычагов давления США могут отключить ВСУ "Старлинк", прекратить делиться с ними разведданными или остановить поставки оружия, указывает "Страна.ua".Вчера газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что украинские переговорщики хотели переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в Донниленд, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.
сша
донбасс
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, всу, владимир зеленский, донбасс, украина, в мире
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, ВСУ, Владимир Зеленский, ДОНБАСС, УКРАИНА, В мире
16:14 22.04.2026
 
На Украине поразились внезапному решению Зеленского

"Страна.ua": Зеленский стал использовать немыслимые формулировки в адрес США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал использовать формулировки в адрес президента США Дональда Трампа, которые ранее казались бы немыслимыми, пишет издание "Страна.ua".

"Он почти прямым текстом заявил, что обещанные гарантии Трампа для него ничего не стоят, так как действующий президент США все равно уйдет со своего поста через два с половиной года", — говорится в публикации.
Кроме того Зеленский, фактически, начал издеваться над главой Белого дома и его родными.

"Идея с "Доннилендом" на подконтрольной Украине части Донбасса с его написанном ИИ гимном, которая попала в прессу, также показывает, что у Зеленского уже начали просто прикалываться над Трампом и его близким..." — пишет издание.

В материале отмечается, что такую уверенность глава киевского режима черпает из обещания ЕС разблокировать кредит на 90 миллиардов евро.

Издание пишет, что в такой ситуации у Белого дома есть два пути. Первый - просто забыть о переговорах, попрощавшись с надеждами завершить конфликт до выборов в Конгресс и заработать на этом очки. Второй - применить жесткие меры принуждения к Киеву с целью добиться вывода войск из Донбасса. В качестве возможных рычагов давления США могут отключить ВСУ "Старлинк", прекратить делиться с ними разведданными или остановить поставки оружия, указывает "Страна.ua".

Вчера газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что украинские переговорщики хотели переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в Донниленд, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.
Спецоперация на УкраинеСШАДональд ТрампВСУВладимир ЗеленскийДОНБАССУКРАИНАВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала