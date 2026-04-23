Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта

2026-04-23T07:24+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, закрылась для большегрузного транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой". "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения границы", - говорится в сообщении. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.

