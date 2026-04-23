https://1prime.ru/20260423/doroga-869383513.html
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта
2026-04-23T07:24+0300
бизнес
экономика
россия
владикавказ
тбилиси
грузия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869383513.jpg?1776918241
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, закрылась для большегрузного транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой".
"Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения границы", - говорится в сообщении.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
