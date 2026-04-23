https://1prime.ru/20260423/druzhba-869393182.html
Первая партия нефти по "Дружбе" поступила в Венгрию и Словакию
Первая партия нефти по нефтепроводу "Дружба" поступила в Венгрию и Словакию после почти трехмесячного перерыва, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T15:05+0300
энергетика
нефть
газ
венгрия
словакия
mol
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_9e7f8e103ecb77047d281e4d701b38dc.jpg
БУДАПЕШТ, 23 апр - ПРАЙМ. Первая партия нефти по нефтепроводу "Дружба" поступила в Венгрию и Словакию после почти трехмесячного перерыва, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL. "Сегодня утром группа компаний MOL получила сырую нефть на насосных станциях Феньеслитке и Будковце. Таким образом, поставки сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва", - говорится в сообщении компании.
https://1prime.ru/20260423/neft-869386544.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_a00cf232ad08f15001193f4eb4e58e14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
