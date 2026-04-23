https://1prime.ru/20260423/ekspert-869384515.html
Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар
Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар - 23.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар
Курс рубля в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, но к концу года ослабнет до уровня 85-87 рублей за доллар, такое мнение высказал РИА Новости директор... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T07:48+0300
2026-04-23T07:48+0300
2026-04-23T07:48+0300
рынок
экономика
рф
антон силуанов
минфин
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869384515.jpg?1776919690
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, но к концу года ослабнет до уровня 85-87 рублей за доллар, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов.
"Мы можем ждать некоторого укрепления рубля в ближайшие месяцы на фоне продаж сырья по более высоким ценам и дополнительному притоку валюты. Однако к концу года можно ожидать более слабого рубля за счет того, что этот фактор будет исчерпан. Прогноз на конец года - 85-87 рублей", - прокомментировал Салихов.
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 74,9995 рубля.
Салихов добавил, что кроме роста цен на нефть и другие сырьевые товары, важным фактором, влияющим на текущий курс рубля, является дискуссия вокруг бюджетного правила.
Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не планировал проводить их вплоть до 1 июля.
При этом на минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России в ближайшее время определится по вопросу о возможности досрочного возобновления валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, антон силуанов, минфин, вшэ
Рынок, Экономика, РФ, Антон Силуанов, Минфин, ВШЭ
Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар
Экономист Салихов: курс рубля к концу года ослабнет до 85-87 рублей за доллар
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, но к концу года ослабнет до уровня 85-87 рублей за доллар, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов.
"Мы можем ждать некоторого укрепления рубля в ближайшие месяцы на фоне продаж сырья по более высоким ценам и дополнительному притоку валюты. Однако к концу года можно ожидать более слабого рубля за счет того, что этот фактор будет исчерпан. Прогноз на конец года - 85-87 рублей", - прокомментировал Салихов.
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 74,9995 рубля.
Салихов добавил, что кроме роста цен на нефть и другие сырьевые товары, важным фактором, влияющим на текущий курс рубля, является дискуссия вокруг бюджетного правила.
Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не планировал проводить их вплоть до 1 июля.
При этом на минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России в ближайшее время определится по вопросу о возможности досрочного возобновления валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила.