Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар

Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар - 23.04.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар

Курс рубля в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, но к концу года ослабнет до уровня 85-87 рублей за доллар, такое мнение высказал РИА Новости директор... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T07:48+0300

2026-04-23T07:48+0300

2026-04-23T07:48+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, но к концу года ослабнет до уровня 85-87 рублей за доллар, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов. "Мы можем ждать некоторого укрепления рубля в ближайшие месяцы на фоне продаж сырья по более высоким ценам и дополнительному притоку валюты. Однако к концу года можно ожидать более слабого рубля за счет того, что этот фактор будет исчерпан. Прогноз на конец года - 85-87 рублей", - прокомментировал Салихов. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 74,9995 рубля. Салихов добавил, что кроме роста цен на нефть и другие сырьевые товары, важным фактором, влияющим на текущий курс рубля, является дискуссия вокруг бюджетного правила. Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не планировал проводить их вплоть до 1 июля. При этом на минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России в ближайшее время определится по вопросу о возможности досрочного возобновления валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила.

рф

рынок, рф, антон силуанов, минфин, вшэ