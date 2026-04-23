Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар
Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар
2026-04-23T07:48+0300
07:48 23.04.2026
 
Эксперт рассказал, когда рубль ослабнет до 85-87 рублей за доллар

Экономист Салихов: курс рубля к концу года ослабнет до 85-87 рублей за доллар

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, но к концу года ослабнет до уровня 85-87 рублей за доллар, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов.
"Мы можем ждать некоторого укрепления рубля в ближайшие месяцы на фоне продаж сырья по более высоким ценам и дополнительному притоку валюты. Однако к концу года можно ожидать более слабого рубля за счет того, что этот фактор будет исчерпан. Прогноз на конец года - 85-87 рублей", - прокомментировал Салихов.
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 74,9995 рубля.
Салихов добавил, что кроме роста цен на нефть и другие сырьевые товары, важным фактором, влияющим на текущий курс рубля, является дискуссия вокруг бюджетного правила.
Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не планировал проводить их вплоть до 1 июля.
При этом на минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России в ближайшее время определится по вопросу о возможности досрочного возобновления валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила.
 
