"Нет серьезного желания". В Эстонии дерзко высказались о России - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Нет серьезного желания". В Эстонии дерзко высказались о России
"Нет серьезного желания". В Эстонии дерзко высказались о России - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Нет серьезного желания". В Эстонии дерзко высказались о России
"Нет серьезного желания". В Эстонии дерзко высказались о России | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T17:06+0300
2026-04-23T17:06+0300
мировая экономика
европа
эстония
украина
общество
владимир путин
bloomberg
совбез
ес
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта, утверждает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна."Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад", — заявил он в интервью Bloomberg.Эстонский министр также отметил, что в Европе сомневаются в скором урегулировании конфликта на Украине.В конце марта президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
https://1prime.ru/20260423/finlyandiya-869396538.html
европа
эстония
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
мировая экономика, европа, эстония, украина, общество , владимир путин, bloomberg, совбез, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, Общество , Владимир Путин, Bloomberg, Совбез, ЕС
17:06 23.04.2026
 
"Нет серьезного желания". В Эстонии дерзко высказались о России

Глава МИД Эстонии Цахкна: Европа не будет улучшать отношения с Россией

© Unsplash/Stanislav Rabunski — Флаг Эстонии
Флаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта, утверждает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
"Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад", — заявил он в интервью Bloomberg.
Эстонский министр также отметил, что в Европе сомневаются в скором урегулировании конфликта на Украине.
В конце марта президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
В Финляндии сделали тревожное заявление о России
17:05
 
Мировая экономикаЕВРОПАЭСТОНИЯУКРАИНАОбществоВладимир ПутинBloombergСовбезЕС
 
 
