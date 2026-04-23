https://1prime.ru/20260423/estoniya-869396669.html
"Нет серьезного желания". В Эстонии дерзко высказались о России
Отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта, утверждает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. | 23.04.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
европа
эстония
украина
общество
владимир путин
bloomberg
совбез
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта, утверждает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна."Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад", — заявил он в интервью Bloomberg.Эстонский министр также отметил, что в Европе сомневаются в скором урегулировании конфликта на Украине.В конце марта президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
