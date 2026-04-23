"Больше не существует": в США сделали важное заявление о блокаде Ирана
TNI: морская блокада Ирана ухудшает позиции США в конфликте
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Морская блокада Ирана только осложняет ситуацию для США в конфликте, сообщает американский журнал The National Interest.
"После начала войны блокада перестала быть инструментом принуждения и превратилась в еще один шаг на пути эскалации конфликта, предоставив Тегерану новые возможности", — говорится в публикации.
По мнению издания, Соединенные Штаты уже упустили возможность что-либо изменить, поскольку блокада Ирана теперь не приносит им никакой пользы.
"Предположений о том, что Ближний Восток может вернуться к довоенному статус-кво, больше не существует", — резюмировал журнал.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад, однако переговоры в Исламабаде не принесли результатов.
Следующая встреча планировалась на среду, но Иран отказался участвовать. Как передает агентство Tasnim, власти Ирана полагают, что контакты с США бесполезны, так как они затрудняют достижение взаимоприемлемого соглашения.
По данным агентства IRNA, Иран принял это решение из-за блокады Ормузского пролива и чрезмерных требований США.
Во вторник вечером Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, при этом обещая продолжать блокаду иранских портов. Он отметил, что Пакистан попросил США воздержаться от ударов по Ирану, пока Тегеран не представит условий для продолжения переговоров.