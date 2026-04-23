Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики: россияне верят, что способны переиграть финансовую пирамиду - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260423/issledovanie-869365312.html
Аналитики: россияне верят, что способны переиграть финансовую пирамиду
39% россиян не видят рисков в проектах, обещающих сверхдоходность (15% в месяц), а 23% граждан готовы сознательно рискнуть небольшой суммой в финансовой... | 23.04.2026, ПРАЙМ
финансы
россия
роскачество
минфин
исследование
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869333875_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_fff17d76df510c522a40c56ef07efa5c.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869333875_66:0:1215:862_1920x0_80_0_0_e883454b1a231fe22fa461ee82262a4b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
10:30 23.04.2026
 
Аналитики: россияне верят, что способны переиграть финансовую пирамиду

Почти 40% россиян не заметили риска в "сверхдоходных" проектах - исследование

© Фото : АЭИ "Прайм", изображение сгенерировано ИИБудни инвестора
Будни инвестора - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
© Фото : АЭИ "Прайм", изображение сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. 39% россиян не видят рисков в проектах, обещающих сверхдоходность (15% в месяц), а 23% граждан готовы сознательно рискнуть небольшой суммой в финансовой пирамиде, надеясь вовремя выйти из нее. Таковы результаты тестирования, которое НИФИ Минфина России и Центр финансовой экспертизы Роскачества провели в преддверии нового этапа Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы", посвященного безопасности денег в цифровой среде.
"Тест показал классический разрыв между теоретической подготовкой и умением применить знания на практике. Это то, о чем мы постоянно говорим в контексте финансовой культуры. Знать — не значит уметь. Особенно настораживают ответы респондентов, которые не видят риска в сомнительных проектах, обещающих сверхдоходность", — отметил врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович.
С вопросами, где нужно было верно определить все признаки финансовой пирамиды или все признаки недобросовестного финансового эксперта, справились по 25% респондентов. 41% участников знают два признака пирамиды из трех, 28% — только один. Наиболее трудно оказалось распознать юридическую уловку, когда в договоре указано, что инвестор дает деньги в заем, а не покупает у брокера актив. О таком слышали только 38% опрошенных.
Когда нужно было выявить признаки недобросовестного эксперта, картина похожа: 24% знают два признака, 38% — один, 13% — ни одного. Самым сложным для восприятия оказалось то, что блогер скрывает название своего брокера на скриншотах счета — это насторожило лишь 37% респондентов.
Тестирование также выявило устойчивые заблуждения. 36% участников ошибочно считают продажу платного курса признаком недобросовестного эксперта. А 18% принимают фразу "данный контент не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией" за признак обмана. В действительности это обязательное требование регулятора для добросовестных финансовых консультантов.
"Тест показал, что в ходе просветительской работы необходимо концентрироваться на формировании у потенциальных инвесторов критического мышления, а также углублять их знания в области юридических нюансов финансовых операций. Это поможет людям лучше распознавать потенциальные угрозы и принимать решения, которые будут приумножать личный капитал", — подчеркнула руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
Тест на портале моифинансы.рф прошли почти 46 тысяч человек из 84 регионов России. Среди возрастных групп самой толерантной к риску оказалась категория до 20 лет, а самой осторожной — старшее поколение (60+). Молодежь в 2,6 раза чаще пожилых готова вложиться в пирамиду (46% против 17,5%), а при выборе между банковским депозитом и криптопроектом 73% молодых людей выбирают депозит (среди пенсионеров — 87%). Люди в возрасте хуже распознают блогеров-шарлатанов: обещание "гарантированно приумножить деньги в три раза за год" вызывает подозрение лишь у 59% участников старше 60 лет (против 74% в группе 21–34 года).
Самооценка уровня инвестиционной грамотности у россиян умеренная: 59% респондентов оценили свои знания и навыки как базовые или поверхностные, 39% заявили, что ничего не понимают в игре на бирже, и только 2% назвали себя профессионалами. Около 77% опрошенных знают правило диверсификации активов ("не хранить все яйца в одной корзине"), а 80% понимают, зачем инвестору финансовая подушка безопасности и почему не стоит вкладывать заемные средства, подытожили авторы исследования.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала