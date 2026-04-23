Аналитики: россияне верят, что способны переиграть финансовую пирамиду
2026-04-23T10:30+0300
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. 39% россиян не видят рисков в проектах, обещающих сверхдоходность (15% в месяц), а 23% граждан готовы сознательно рискнуть небольшой суммой в финансовой пирамиде, надеясь вовремя выйти из нее. Таковы результаты тестирования, которое НИФИ Минфина России и Центр финансовой экспертизы Роскачества провели в преддверии нового этапа Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы", посвященного безопасности денег в цифровой среде. "Тест показал классический разрыв между теоретической подготовкой и умением применить знания на практике. Это то, о чем мы постоянно говорим в контексте финансовой культуры. Знать — не значит уметь. Особенно настораживают ответы респондентов, которые не видят риска в сомнительных проектах, обещающих сверхдоходность", — отметил врио директора НИФИ Минфина России Глеб Покатович.С вопросами, где нужно было верно определить все признаки финансовой пирамиды или все признаки недобросовестного финансового эксперта, справились по 25% респондентов. 41% участников знают два признака пирамиды из трех, 28% — только один. Наиболее трудно оказалось распознать юридическую уловку, когда в договоре указано, что инвестор дает деньги в заем, а не покупает у брокера актив. О таком слышали только 38% опрошенных.Когда нужно было выявить признаки недобросовестного эксперта, картина похожа: 24% знают два признака, 38% — один, 13% — ни одного. Самым сложным для восприятия оказалось то, что блогер скрывает название своего брокера на скриншотах счета — это насторожило лишь 37% респондентов.Тестирование также выявило устойчивые заблуждения. 36% участников ошибочно считают продажу платного курса признаком недобросовестного эксперта. А 18% принимают фразу "данный контент не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией" за признак обмана. В действительности это обязательное требование регулятора для добросовестных финансовых консультантов."Тест показал, что в ходе просветительской работы необходимо концентрироваться на формировании у потенциальных инвесторов критического мышления, а также углублять их знания в области юридических нюансов финансовых операций. Это поможет людям лучше распознавать потенциальные угрозы и принимать решения, которые будут приумножать личный капитал", — подчеркнула руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.Тест на портале моифинансы.рф прошли почти 46 тысяч человек из 84 регионов России. Среди возрастных групп самой толерантной к риску оказалась категория до 20 лет, а самой осторожной — старшее поколение (60+). Молодежь в 2,6 раза чаще пожилых готова вложиться в пирамиду (46% против 17,5%), а при выборе между банковским депозитом и криптопроектом 73% молодых людей выбирают депозит (среди пенсионеров — 87%). Люди в возрасте хуже распознают блогеров-шарлатанов: обещание "гарантированно приумножить деньги в три раза за год" вызывает подозрение лишь у 59% участников старше 60 лет (против 74% в группе 21–34 года).Самооценка уровня инвестиционной грамотности у россиян умеренная: 59% респондентов оценили свои знания и навыки как базовые или поверхностные, 39% заявили, что ничего не понимают в игре на бирже, и только 2% назвали себя профессионалами. Около 77% опрошенных знают правило диверсификации активов ("не хранить все яйца в одной корзине"), а 80% понимают, зачем инвестору финансовая подушка безопасности и почему не стоит вкладывать заемные средства, подытожили авторы исследования.
