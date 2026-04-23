В МЭА заявили о крупнейшей в истории угрозе энергобезопасности - 23.04.2026, ПРАЙМ
В МЭА заявили о крупнейшей в истории угрозе энергобезопасности
2026-04-23T14:19+0300
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мир сталкивается с крупнейшей в истории угрозой энергобезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на конференции CNBC. "Мы сталкиваемся с самой большой угрозой энергетической безопасности в истории", - сказал глава МЭА, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, текущий кризис уже привел к потере для рынка около 13 миллионов баррелей нефти в сутки, что превышает масштабы энергетических кризисов 1970-х годов. Кроме того, для рынка газа потери составили порядка 100 миллиардов кубометров, что больше, чем из-за начала конфликта на Украине, добавил Бироль. Также он отметил, что помимо нефти и газа наблюдаются серьезные перебои в поставках других ресурсов: удобрений, гелия и серы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
Глава МЭА Бироль: мир сталкивается с крупнейшей угрозой энергобезопасности

© РИА Новости . Борис Бабанов | Добыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Добыча нефти. Архивное фото
