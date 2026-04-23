В МИД РФ прокомментировали продление лицензий США на российскую нефть

2026-04-23T01:18+0300

ООН, 23 апр – ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя по просьбе РИА Новости возможность дальнейшего продления лицензий США на российскую нефть, заявил, что в Москве "всегда ожидают, что ничего хорошего не произойдет". Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабление американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. "Мы всегда ожидаем, что ничего хорошего не произойдет. Если что-то хорошее происходит - хорошо, спасибо", – сказал Панкин журналистам в ООН в ответ на вопрос о том, ожидает ли он продления лицензий. "Но, знаете, мы сами задаемся вопросами: почему это происходит? Мы настолько привлекательны и необходимы на рынке, или есть другие соображения? И то, и другое. Мы - необходимая часть рынка, но также, если нас "вычеркнут", будут последствия для энергетической экономики США и для американских клиентов тоже", – продолжил Панкин.

