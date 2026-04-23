"Это серьезно": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО против России

Россия обладает правом на ответные меры, если страны НАТО предоставляют свои территории для атак против России, заявил американский аналитик Марк Слебода

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Россия обладает правом на ответные меры, если страны НАТО предоставляют свои территории для атак против России, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.Аналитик прокомментировал недавние удары украинских дронов по порту в Усть-Луге."Я бы не стал утверждать, что Киев использует воздушное пространство НАТО. Я бы сказал, что именно НАТО начали использовать киевский режим в качестве марионеток, чтобы наносить удары по российскому побережью в районе Санкт-Петербурга из своего воздушного пространства. <…> В любом случае, это акт войны и акт агрессии. Если это происходит на их территории, то Россия имеет полное право, согласно международному праву, на ответные действия", — отметил эксперт.По мнению Слебоды, НАТО лишь подтвердило репутацию "бумажного тигра", ограниченного только подобными провокациями.В конце марта украинские беспилотники стали чаще наносить удары по Ленинградской области. Хотя российская ПВО уничтожила множество дронов, порт в Усть-Луге пострадал от атак.Ранее Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности, сообщил о возросшем числе ударов украинскими дронами через Финляндию и Прибалтику по российской территории. Он также отметил, что страны, предоставляющие такое пространство для атак на Россию, становятся соучастниками агрессии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва примет меры, если подтвердится, что страны ЕС используют свое воздушное пространство для атак ВСУ на российские земли.

