Мировые цены на нефть растут более чем на один процент

Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, инвесторы наблюдают за продолжающейся неопределенностью в вопросе соглашений между США и Ираном, следует из данных | 23.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, инвесторы наблюдают за продолжающейся неопределенностью в вопросе соглашений между США и Ираном, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 7.33 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,35% относительно предыдущего закрытия, до 103,29 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дорожают на 1,59% - до 94,44 доллара. А в начале торгов четверга стоимость июньских фьючерсов Brent впервые с 7 апреля поднималась выше отметки в 106 долларов за баррель. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок нефти на мировой рынок. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по стране, подчеркнув при этом, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе. "Напряженность остается высокой и, поскольку США и Иран в настоящее время находятся в тупике в вопросе соглашений, пока кто-нибудь не уступит, путь наименьшего сопротивления для цен по-прежнему выглядит более высоким", - приводит агентство Блумберг мнение старшего вице-президента по торговле в BOK Financial Securities Inc. Денниса Кисслера (Dennis Kissler). "Чем дольше нефть не будет поступать через пролив, тем выше будут цены", - поясняет аналитик. "Хотя в последнее время цены во многом определялись заголовками новостей, рынок постепенно привыкнет к ним, если они окажутся всего лишь заголовками", - цитирует Блумберг слова руководителя отдела стратегии по сырьевым товарам в ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
