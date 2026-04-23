В Словакии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе"
В Словакии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" - 23.04.2026, ПРАЙМ
В Словакии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе"
Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T09:46+0300
2026-04-23T09:46+0300
2026-04-23T09:46+0300
энергетика
нефть
словакия
киев
украина
БРАТИСЛАВА, 23 апр - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. В среду министр говорила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг. "Сегодня с 02.00 (03.00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Поступление нефти проходит в соответствии с планом", - говорится в заявлении министра в социальной сети Facebook* в четверг. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны.* Запрещена в России как экстремистская соцсеть
https://1prime.ru/20260423/rossija-869379178.html
словакия
киев
украина
нефть, словакия, киев, украина
Энергетика, Нефть, СЛОВАКИЯ, Киев, УКРАИНА
В Словакии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе"
Сакова: поставки нефти по "Дружбе" в Словакию идут по плану