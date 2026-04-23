В Словакии сообщили о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" - 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T09:46+0300

БРАТИСЛАВА, 23 апр - ПРАЙМ. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. В среду министр говорила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг. "Сегодня с 02.00 (03.00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Поступление нефти проходит в соответствии с планом", - говорится в заявлении министра в социальной сети Facebook* в четверг. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны.* Запрещена в России как экстремистская соцсеть

