США перехватили в Индийском океане судно, перевозившее нефть из Ирана
Вооруженные силы США в ночь на четверг перехватили в Индийском океане судно Majestic X, якобы перевозившее нефть из Ирана, заявил Пентагон.
2026-04-23T15:04+0300
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы США в ночь на четверг перехватили в Индийском океане судно Majestic X, якобы перевозившее нефть из Ирана, заявил Пентагон. "Ночью вооруженные силы США осуществили перехват и взошли на борт судна без гражданства Majestic X, перевозившего нефть из Ирана, в Индийском океане, в зоне ответственности INDOPACOM (Индо-Тихоокеанского командования ВС США - ред.)", - говорится в заявлении ведомства.
