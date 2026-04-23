Россия продолжает поставки нефти, заявил Песков
Россия продолжает поставки нефти, заявил Песков - 23.04.2026, ПРАЙМ
Россия продолжает поставки нефти, заявил Песков
Россия продолжает поставки нефти на фоне энергетического кризиса, спрос на нефть растет, а ее количество на мировом рынке сокращается, заявил пресс-секретарь... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T13:42+0300
2026-04-23T13:42+0300
2026-04-23T14:01+0300
энергетика
нефть
рф
москва
ормузский пролив
дмитрий песков
опек
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает поставки нефти на фоне энергетического кризиса, спрос на нефть растет, а ее количество на мировом рынке сокращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжает поставки нефти. Спрос растет, количество предлагаемой нефти на рынке не растет, а наоборот, сокращается", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Москва предлагать партнерам в рамках ОПЕК+ дополнительные решения на фоне возобновления блокады Ормузского пролива.Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
рф
москва
ормузский пролив
нефть, рф, москва, ормузский пролив, дмитрий песков, опек
Энергетика, Нефть, РФ, МОСКВА, Ормузский пролив, Дмитрий Песков, ОПЕК
Россия продолжает поставки нефти, заявил Песков
Песков: Россия поставляет нефть на фоне энергетического кризиса