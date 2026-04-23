Россия продолжает поставки нефти, заявил Песков

Россия продолжает поставки нефти, заявил Песков - 23.04.2026, ПРАЙМ

Россия продолжает поставки нефти, заявил Песков

Россия продолжает поставки нефти на фоне энергетического кризиса, спрос на нефть растет, а ее количество на мировом рынке сокращается, заявил пресс-секретарь... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T13:42+0300

2026-04-23T13:42+0300

2026-04-23T14:01+0300

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает поставки нефти на фоне энергетического кризиса, спрос на нефть растет, а ее количество на мировом рынке сокращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжает поставки нефти. Спрос растет, количество предлагаемой нефти на рынке не растет, а наоборот, сокращается", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Москва предлагать партнерам в рамках ОПЕК+ дополнительные решения на фоне возобновления блокады Ормузского пролива.Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

https://1prime.ru/20260413/neft-869125680.html

рф

москва

ормузский пролив

