https://1prime.ru/20260423/putin-869395682.html
Путин оценил работу по стратегии развития Арктической зоны
Работа по стратегии развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена, указал президент России Владимир Путин. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T16:54+0300
экономика
россия
бизнес
рф
санкт-петербург
мурманск
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868517906_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_65dd2311cf5fa608b2c25607a6fc99c1.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Работа по стратегии развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена, указал президент России Владимир Путин. "Задачи были обозначены год назад на форуме "Артика - территория диалога". По его итогам был сформирован перечень поручений, в том числе договорились актуализировать стратегию развития арктической зоны, подготовить финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора. Хочу отметить, что эта работа до сих пор не завершена, к сожалению", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ. Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868517906_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_95ca8084987a5f542f0c54b10d9f9c2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин: работа по стратегии развития Арктической зоны до сих пор не завершена