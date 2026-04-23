https://1prime.ru/20260423/putin-869395682.html

Путин оценил работу по стратегии развития Арктической зоны

Путин оценил работу по стратегии развития Арктической зоны - 23.04.2026, ПРАЙМ

Путин оценил работу по стратегии развития Арктической зоны

Работа по стратегии развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена, указал президент России Владимир Путин. | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T16:54+0300

2026-04-23T16:54+0300

2026-04-23T16:54+0300

экономика

россия

бизнес

рф

санкт-петербург

мурманск

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/15/868517906_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_65dd2311cf5fa608b2c25607a6fc99c1.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Работа по стратегии развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена, указал президент России Владимир Путин. "Задачи были обозначены год назад на форуме "Артика - территория диалога". По его итогам был сформирован перечень поручений, в том числе договорились актуализировать стратегию развития арктической зоны, подготовить финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора. Хочу отметить, что эта работа до сих пор не завершена, к сожалению", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ. Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.

https://1prime.ru/20260423/putin--869395239.html

рф

санкт-петербург

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, санкт-петербург, мурманск, владимир путин