Путин оценил работу по стратегии развития Арктической зоны - 23.04.2026, ПРАЙМ
Путин оценил работу по стратегии развития Арктической зоны
Работа по стратегии развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена, указал президент России Владимир Путин. | 23.04.2026, ПРАЙМ
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУРМАНСК, Владимир Путин
Путин оценил работу по стратегии развития Арктической зоны

Путин: работа по стратегии развития Арктической зоны до сих пор не завершена

© РИА Новости . Павел Львов | Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска
Атомный ледокол "Арктика" в порту Мурманска. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Работа по стратегии развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до сих пор не завершена, указал президент России Владимир Путин.
"Задачи были обозначены год назад на форуме "Артика - территория диалога". По его итогам был сформирован перечень поручений, в том числе договорились актуализировать стратегию развития арктической зоны, подготовить финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора. Хочу отметить, что эта работа до сих пор не завершена, к сожалению", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ.
Трансарктический транспортный коридор является федеральным проектом по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока.
Путин отметил стратегическое значение Арктики
