Россия готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу
2026-04-23T01:00+0300
ООН, 23 апр – ПРАЙМ. Россия в случае необходимости готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу, как и другие формы поддержки, заявил в ответ на вопрос РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в 100 тысяч тонн нефти.
"Это гуманитарная помощь. Это помощь нашему давнему другу и союзнику - более чем другу и союзнику, стране, которую мы действительно уважаем за её стойкость и способность жить под санкциями и эмбарго столь многие годы. При необходимости мы будем готовы рассмотреть еще поставку или другие формы поддержки", – сказал Панкин в ответ на вопрос агентства о том, стоит ли ожидать, что Россия отправит на остров новые танкеры с нефтью.
При этом он отметил, что существует множество ограничений на пути на Кубу.
"Это почти как приключение - доставить танкер с нефтью или нефтепродуктами на Кубу через Атлантику, через Ла-Манш или Балтику. Вся Европа так взволнована тем, что Россия помогает и отправляет что-то на Кубу", – подчеркнул замглавы МИД.
