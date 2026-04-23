Россия готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу

Россия готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу

2026-04-23T01:00+0300

ООН, 23 апр – ПРАЙМ. Россия в случае необходимости готова рассмотреть возможность отправки нефти на Кубу, как и другие формы поддержки, заявил в ответ на вопрос РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в 100 тысяч тонн нефти. "Это гуманитарная помощь. Это помощь нашему давнему другу и союзнику - более чем другу и союзнику, стране, которую мы действительно уважаем за её стойкость и способность жить под санкциями и эмбарго столь многие годы. При необходимости мы будем готовы рассмотреть еще поставку или другие формы поддержки", – сказал Панкин в ответ на вопрос агентства о том, стоит ли ожидать, что Россия отправит на остров новые танкеры с нефтью. При этом он отметил, что существует множество ограничений на пути на Кубу. "Это почти как приключение - доставить танкер с нефтью или нефтепродуктами на Кубу через Атлантику, через Ла-Манш или Балтику. Вся Европа так взволнована тем, что Россия помогает и отправляет что-то на Кубу", – подчеркнул замглавы МИД.

