https://1prime.ru/20260423/slovakiya--869388736.html
Словакия получит по "Дружбе" 119 тысяч тонн нефти до конца апреля
2026-04-23T11:27+0300
нефть
газ
словакия
киев
украина
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_9e7f8e103ecb77047d281e4d701b38dc.jpg
БРАТИСЛАВА, 23 апр - ПРАЙМ. Словакия по нефтепроводу "Дружба", прокачку по которому в четверг возобновил Киев, до конца апреля получит 119 тысяч тонн нефти, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. В четверг министр экономики республики Дениса Сакова сообщила, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом. "Сегодня в Словакию должно поступить около 13,5 тысячи тонн нефти, до конца апреля - около 119 тысяч тонн", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/32/841333219_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_a00cf232ad08f15001193f4eb4e58e14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
