Словакия получит по "Дружбе" 119 тысяч тонн нефти до конца апреля - 23.04.2026, ПРАЙМ
Словакия получит по "Дружбе" 119 тысяч тонн нефти до конца апреля
Словакия получит по "Дружбе" 119 тысяч тонн нефти до конца апреля
2026-04-23T11:27+0300
11:27 23.04.2026
 
БРАТИСЛАВА, 23 апр - ПРАЙМ. Словакия по нефтепроводу "Дружба", прокачку по которому в четверг возобновил Киев, до конца апреля получит 119 тысяч тонн нефти, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
В четверг министр экономики республики Дениса Сакова сообщила, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом.
"Сегодня в Словакию должно поступить около 13,5 тысячи тонн нефти, до конца апреля - около 119 тысяч тонн", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны.
