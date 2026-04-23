Премьер Словакии не стал отвечать на вопрос об энергопоставках на Украину - 23.04.2026, ПРАЙМ
Премьер Словакии не стал отвечать на вопрос об энергопоставках на Украину
2026-04-23T12:38+0300
Премьер Словакии не стал отвечать на вопрос об энергопоставках на Украину

Фицо не ответил на вопрос, восстановит ли Словакия поставки энергии на Украину

БРАТИСЛАВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не стал отвечать на вопрос, возобновит ли Братислава аварийные поставки электроэнергии на Украину после того, как Киев в четверг восстановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба".
В феврале Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Киев не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в республику.
Премьер-министр Словакии в ходе заявления для прессы, которое в четверг транслировал словацкий телеканал ТА3, подтвердил, что Украина восстановила поставки российской нефти в Словакию по "Дружбе".
После того, как Фицо попрощался со всеми, один из журналистов выкрикнул: "Господин премьер, восстановит ли Словакия аварийные поставки электроэнергии на Украину?". Однако словацкий премьер отвечать на вопрос не стал и покинул зал.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны.
Словакия получит по "Дружбе" 119 тысяч тонн нефти до конца апреля
