Премьер Словакии не стал отвечать на вопрос об энергопоставках на Украину

2026-04-23T12:38+0300

БРАТИСЛАВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не стал отвечать на вопрос, возобновит ли Братислава аварийные поставки электроэнергии на Украину после того, как Киев в четверг восстановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба". В феврале Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде аварийных поставок электроэнергии, поскольку Киев не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в республику. Премьер-министр Словакии в ходе заявления для прессы, которое в четверг транслировал словацкий телеканал ТА3, подтвердил, что Украина восстановила поставки российской нефти в Словакию по "Дружбе". После того, как Фицо попрощался со всеми, один из журналистов выкрикнул: "Господин премьер, восстановит ли Словакия аварийные поставки электроэнергии на Украину?". Однако словацкий премьер отвечать на вопрос не стал и покинул зал. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны.

