СМИ: США задержали три иранских танкера в рамках блокады - 23.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
СМИ: США задержали три иранских танкера в рамках блокады
СМИ: США задержали три иранских танкера в рамках блокады - 23.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: США задержали три иранских танкера в рамках блокады
Американские военные задержали по меньшей мере три иранских танкера в рамках морской блокады, введенной президентом Дональдом Трампом, утверждает агентство... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T00:57+0300
2026-04-23T00:57+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
сша
индия
малайзия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Американские военные задержали по меньшей мере три иранских танкера в рамках морской блокады, введенной президентом Дональдом Трампом, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на источники. "Военные США перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их с позиций у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки", - пишет агентство. Как утверждается, одним из задержанных судов стал супертанкер Deep Sea, частично загруженный сырой нефтью. Также был задержан танкер меньшего размера - Sevin, максимальная вместимость которого составляет один миллион баррелей. Он был загружен на 65%. Оба судна были замечены у берегов Малайзии. Кроме того, по данным источников агентства, был перехвачен полностью загруженный танкер Dorena. Его объем составляет два миллиона баррелей. Он находился у южного побережья Индии три дня назад. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Президент США Дональд Трамп утверждает, что немедленное прекращение морской блокады Ормузского пролива якобы сделает любую договорённость с Ираном невозможной. В свою очередь, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не откроет пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой.
сша
индия
малайзия
нефть, мировая экономика, сша, индия, малайзия, дональд трамп
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, США, ИНДИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Дональд Трамп
00:57 23.04.2026
 
СМИ: США задержали три иранских танкера в рамках блокады

Reuters: США задержали по меньшей мере три иранских танкера в рамках морской блокады

ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Американские военные задержали по меньшей мере три иранских танкера в рамках морской блокады, введенной президентом Дональдом Трампом, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на источники.
"Военные США перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их с позиций у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки", - пишет агентство.
Как утверждается, одним из задержанных судов стал супертанкер Deep Sea, частично загруженный сырой нефтью. Также был задержан танкер меньшего размера - Sevin, максимальная вместимость которого составляет один миллион баррелей. Он был загружен на 65%. Оба судна были замечены у берегов Малайзии.
Кроме того, по данным источников агентства, был перехвачен полностью загруженный танкер Dorena. Его объем составляет два миллиона баррелей. Он находился у южного побережья Индии три дня назад.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что немедленное прекращение морской блокады Ормузского пролива якобы сделает любую договорённость с Ираном невозможной. В свою очередь, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не откроет пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаСШАИНДИЯМАЛАЙЗИЯДональд Трамп
 
 
