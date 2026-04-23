https://1prime.ru/20260423/ssha-869379086.html

СМИ: США задержали три иранских танкера в рамках блокады

2026-04-23T00:57+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

сша

индия

малайзия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869379086.jpg?1776895051

ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Американские военные задержали по меньшей мере три иранских танкера в рамках морской блокады, введенной президентом Дональдом Трампом, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на источники. "Военные США перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их с позиций у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки", - пишет агентство. Как утверждается, одним из задержанных судов стал супертанкер Deep Sea, частично загруженный сырой нефтью. Также был задержан танкер меньшего размера - Sevin, максимальная вместимость которого составляет один миллион баррелей. Он был загружен на 65%. Оба судна были замечены у берегов Малайзии. Кроме того, по данным источников агентства, был перехвачен полностью загруженный танкер Dorena. Его объем составляет два миллиона баррелей. Он находился у южного побережья Индии три дня назад. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Президент США Дональд Трамп утверждает, что немедленное прекращение морской блокады Ормузского пролива якобы сделает любую договорённость с Ираном невозможной. В свою очередь, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не откроет пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

