Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Она исчезает": случившееся на Украине ужаснуло Запад - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260423/ukraina-869383372.html
"Она исчезает": случившееся на Украине ужаснуло Запад
"Она исчезает": случившееся на Украине ужаснуло Запад - 23.04.2026, ПРАЙМ
"Она исчезает": случившееся на Украине ужаснуло Запад
Украина рискует столкнуться с серьезными последствиями в связи с демографической катастрофой, вызванной массовым исходом коренного населения, сообщает The... | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T07:23+0300
2026-04-23T07:23+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
запад
украина
мировая экономика
общество
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Украина рискует столкнуться с серьезными последствиями в связи с демографической катастрофой, вызванной массовым исходом коренного населения, сообщает The European Conservative."Часть коренного населения заполняется иммиграцией. Она исчезает из-за вооруженного конфликта, массового выезда и демографического коллапса", — указывается в материале.Как подчеркивает автор публикации, затягивание Киевом конфликта с Россией может привести к тому, что Украина окончательно утратит ту идентичность, которую, как заявляет киевский режим, они стремятся "защитить".Ранее Владимир Зеленский признал беспрецедентный выезд граждан из Украины и объявил о создании нового министерства для работы с выехавшими жителями.В апреле 2024 года украинские журналисты, изучив стратегию демографического развития от министерства социальной политики Украины, сообщили, что уровень рождаемости в стране достиг минимального уровня за последние 300 лет.
https://1prime.ru/20260423/zapad-869383224.html
https://1prime.ru/20260422/zelenskiy-869363837.html
запад
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, запад, украина, мировая экономика, общество , киев
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, УКРАИНА, Мировая экономика, Общество , Киев
07:23 23.04.2026
 
"Она исчезает": случившееся на Украине ужаснуло Запад

TEC: Украину ждет коллапс из-за массового оттока местных жителей

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Украина рискует столкнуться с серьезными последствиями в связи с демографической катастрофой, вызванной массовым исходом коренного населения, сообщает The European Conservative.
"Часть коренного населения заполняется иммиграцией. Она исчезает из-за вооруженного конфликта, массового выезда и демографического коллапса", — указывается в материале.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
"Это аморально": на Западе ужаснулись решению ЕС по России
07:21
Как подчеркивает автор публикации, затягивание Киевом конфликта с Россией может привести к тому, что Украина окончательно утратит ту идентичность, которую, как заявляет киевский режим, они стремятся "защитить".
Ранее Владимир Зеленский признал беспрецедентный выезд граждан из Украины и объявил о создании нового министерства для работы с выехавшими жителями.
В апреле 2024 года украинские журналисты, изучив стратегию демографического развития от министерства социальной политики Украины, сообщили, что уровень рождаемости в стране достиг минимального уровня за последние 300 лет.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
На Украине поразились внезапному решению Зеленского
Вчера, 16:14
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийЗАПАДУКРАИНАМировая экономикаОбществоКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала