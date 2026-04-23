"Она исчезает": случившееся на Украине ужаснуло Запад
2026-04-23T07:23+0300
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Украина рискует столкнуться с серьезными последствиями в связи с демографической катастрофой, вызванной массовым исходом коренного населения, сообщает The European Conservative."Часть коренного населения заполняется иммиграцией. Она исчезает из-за вооруженного конфликта, массового выезда и демографического коллапса", — указывается в материале.Как подчеркивает автор публикации, затягивание Киевом конфликта с Россией может привести к тому, что Украина окончательно утратит ту идентичность, которую, как заявляет киевский режим, они стремятся "защитить".Ранее Владимир Зеленский признал беспрецедентный выезд граждан из Украины и объявил о создании нового министерства для работы с выехавшими жителями.В апреле 2024 года украинские журналисты, изучив стратегию демографического развития от министерства социальной политики Украины, сообщили, что уровень рождаемости в стране достиг минимального уровня за последние 300 лет.
TEC: Украину ждет коллапс из-за массового оттока местных жителей