"Массовый психоз": на Западе вышли из себя из-за решения по Украине - 23.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Массовый психоз": на Западе вышли из себя из-за решения по Украине
2026-04-23T07:31+0300
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Решение западных стран уклоняться от диалога с Россией непонятно в контексте серьезных проблем, которые испытывает Украина на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."У Украины много проблем, и именно поэтому довольно сложно понять, почему, например, европейцы даже не хотят позвонить России и поговорить о европейской архитектуре безопасности. Я бы описал это как массовый психоз в Европе", — рассказал ученый.По его мнению, европейские лидеры настолько увлеклись идеей победы над Россией, что утратили способность к рациональной внешней политике.Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Европа всеми силами старается затормозить дипломатическое разрешение конфликта на Украине. Владимир Путин также подчеркивал, что западные политики часто пугают свои народы вымышленной российской угрозой для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
07:31 23.04.2026
 
"Массовый психоз": на Западе вышли из себя из-за решения по Украине

Профессор Диесен назвал массовым психозом отказ Запада от общения с Россией

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Решение западных стран уклоняться от диалога с Россией непонятно в контексте серьезных проблем, которые испытывает Украина на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"У Украины много проблем, и именно поэтому довольно сложно понять, почему, например, европейцы даже не хотят позвонить России и поговорить о европейской архитектуре безопасности. Я бы описал это как массовый психоз в Европе", — рассказал ученый.
По его мнению, европейские лидеры настолько увлеклись идеей победы над Россией, что утратили способность к рациональной внешней политике.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Европа всеми силами старается затормозить дипломатическое разрешение конфликта на Украине. Владимир Путин также подчеркивал, что западные политики часто пугают свои народы вымышленной российской угрозой для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
