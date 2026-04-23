"План победы". На Украине высказались об окончании конфликта

Европейские лидеры не знают, как завершить конфликт на Украине в пользу Киева и не планируют платить за него полную цену, заявила бывший пресс-секретарь... | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T22:07+0300

спецоперация на украине

украина

киев

брюссель

сергей лавров

владимир зеленский

ес

мид

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Европейские лидеры не знают, как завершить конфликт на Украине в пользу Киева и не планируют платить за него полную цену, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель."Когда вы слушаете Брюссель или читаете крупные европейские газеты, вы слышите только аплодисменты в поддержку существующего положения дел. Больше санкций. Больше оружия. Больше "стратегического терпения". Они называют это солидарностью. При всем уважении, возникает вопрос: это действительно солидарность или нечто более циничное? Европейские лидеры говорят о "защите демократии", в то же время признаются в частных разговорах, что у них нет плана победы и реального намерения самим платить полную цену", — написала она в соцсети X.Мендель также отметила, что европейские СМИ каждый день транслируют "тщательно отредактированную историю" об украинском конфликте."Реальность <…> совсем другая. Целые города и поселки превращены в руины. Сотни тысяч молодых украинских мужчин убиты или искалечены. Семьи измучены, экономика разрушена, и следующая зима может снова принести отключения электроэнергии и пустые полки в магазинах", — констатировала она.Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. Как подчеркивали в ведомстве, лидеры стран ЕС настроены на торпедирование мирных инициатив России и США, а не на поиск мирного решения.

