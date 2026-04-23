Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"По всему фронту". Произошедшее в ВСУ шокировало депутата Рады - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260423/vsu-869400714.html
"По всему фронту". Произошедшее в ВСУ шокировало депутата Рады
2026-04-23T22:09+0300
спецоперация на украине
киев
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Отношение Киева к военным, брошенным на фронте на произвол судьбы без продуктов, воды и лекарств, можно назвать геноцидом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Геноцид Зеленского. Таких ситуаций тысячи по всему фронту. Мы узнаем о единицах.Часто про таких людей просто забывают или, правильнее сказать, забивают и отключают с ними связь. Лишний балласт", — написал он.Дмитрук отметил, что командование ВСУ тоже никак не реагирует на эту ситуацию.В четверг в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, от истощения они теряют сознание. По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие пьют дождевую воду, связь с позициями часто пропадает на три-четыре дня, а логистика к фронту крайне затруднена.Ранее РИА Новости передавало, что командир элитной 14-й бригады ВСУ с Западной Украины полковник Анатолий Лисецкий отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0fd872cce1bb0de16945d8c68199ebb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКаска
Каска - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
Каска. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Спецоперация на УкраинеКиевВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала