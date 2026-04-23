"По всему фронту". Произошедшее в ВСУ шокировало депутата Рады

"По всему фронту". Произошедшее в ВСУ шокировало депутата Рады - 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T22:09+0300

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Отношение Киева к военным, брошенным на фронте на произвол судьбы без продуктов, воды и лекарств, можно назвать геноцидом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Геноцид Зеленского. Таких ситуаций тысячи по всему фронту. Мы узнаем о единицах.Часто про таких людей просто забывают или, правильнее сказать, забивают и отключают с ними связь. Лишний балласт", — написал он.Дмитрук отметил, что командование ВСУ тоже никак не реагирует на эту ситуацию.В четверг в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что украинские военные из 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, от истощения они теряют сознание. По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие пьют дождевую воду, связь с позициями часто пропадает на три-четыре дня, а логистика к фронту крайне затруднена.Ранее РИА Новости передавало, что командир элитной 14-й бригады ВСУ с Западной Украины полковник Анатолий Лисецкий отправлен в отставку из-за провалов на фронте и коррупции.

