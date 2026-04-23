https://1prime.ru/20260423/zelenskiy-869401743.html

Требование Зеленского по переговорам с Россией поразило японцев - 23.04.2026, ПРАЙМ

Пользователи портала Yahoo News Japan прокомментировали требование Владимира Зеленского возобновить трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США. | 23.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-23T22:25+0300

спецоперация на украине

украина

сша

иран

владимир зеленский

дмитрий песков

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Пользователи портала Yahoo News Japan прокомментировали требование Владимира Зеленского возобновить трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США."Те 90 миллиардов евро, которые ЕС обещал отслюнить Зеленскому, Украину не спасут. Оружие на исходе, солдат не хватает, все обстоит крайне плохо. Война с Ираном сместила приоритеты, так что новых поставок вооружения можно не ждать. Америке не до того, а Европа больше не расположена ничем делиться, ведь до нее внезапно дошло, что ВС США их не защитят. Даже хваленые "Пэтриоты" не перепадут Киеву. Своя рубашка ближе к телу. На будущих переговорах Киеву явно выдвинут куда более жесткие условия", — написал пользователь."Зеленский упустил все шансы на прекращение огня дипломатическими средствами. Ситуация резко изменилась в тот момент, когда США атаковали Иран. Теперь единственные, кто критикует Россию, — это Евросоюз, да и то не весь", — отметил другой комментатор."Сначала Украина потребует возобновить переговоры, а потом опять пальнет беспилотниками по российской территории перед их началом, как обычно это происходило. Никто не будет возвращаться к переговорному процессу до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация с Ираном. Даже если Зеленский поедет в Америку чего-то там требовать, то просто поцелует дверь", — обрушился с критикой третий."Он в своем уме?! То он отказывается от переговоров, то безапелляционно требует к ним вернуться. Похоже, он совсем утратил рассудок", — заключили читатели.В среду Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN в Киеве призвал возобновить трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной до урегулирования американо-иранского конфликта.С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

