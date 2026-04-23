https://1prime.ru/20260423/zhkkh-869369185.html

“Хуже, чем могло быть”. Почему нельзя банкротить долги по ЖКХ

2026-04-23T03:03+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867664456_0:217:3073:1945_1920x0_80_0_0_4bfe0b33bd96833ab67c527fbb6386af.jpg

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В последнее время в СМИ всё чаще появляются публикации о том, что россияне с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг могут списать долги через процедуру банкротства. Однако этот инструмент далеко не так прост и безболезнен, как может показаться. О скрытых рисках такого решения агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, сама процедура банкротства может длиться годами. Граждан обычно не предупреждают, что судебное банкротство требует затрат на госпошлину, публикации, работу управляющего и юристов, что в среднем может составить до 150 тысяч рублей. Ключевым негативным последствием является потеря контроля над собственными активами. В рамках процедуры может быть реализовано практически всё имущество гражданина за исключением минимально необходимого, а сделки за последние годы могут быть оспорены."По сути, списание долгов по ЖКУ через банкротство – это крайняя мера, а не удобный финансовый инструмент, который стоит рекламировать в СМИ. Такая мера может помочь избавиться от действительно непосильных обязательств, но сопровождается значительными издержками, рисками и долгосрочными последствиями", — предупредил Хаминский.Кроме того, в течение нескольких лет после признания банкротом гражданин обязан уведомлять кредиторов о своём статусе при попытке получить новый кредит, что фактически ограничивает доступ к заёмным средствам. Страдают от такой процедуры и супруги должников, так как совместно нажитое имущество также подлежит реализации. Второму супругу возвращается лишь 50% от вырученной суммы после продажи объекта.Если гражданин действительно полагает, что долговое бремя для него стало непосильным, необходимо обращаться за консультацией к квалифицированным юристам, имеющим опыт работы в этой сфере, а не полагаться на рекламные обещания быстрого избавления от долгов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

