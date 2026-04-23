Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хуже, чем могло быть". Почему нельзя банкротить долги по ЖКХ - 23.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260423/zhkkh-869369185.html
"Хуже, чем могло быть". Почему нельзя банкротить долги по ЖКХ
банкротство
бизнес
недвижимость
долги по жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867664456_0:217:3073:1945_1920x0_80_0_0_4bfe0b33bd96833ab67c527fbb6386af.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867664456_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d161e057bd966722f93d8b4cefda6031.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчетчики
Счетчики - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В последнее время в СМИ всё чаще появляются публикации о том, что россияне с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг могут списать долги через процедуру банкротства. Однако этот инструмент далеко не так прост и безболезнен, как может показаться. О скрытых рисках такого решения агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, сама процедура банкротства может длиться годами. Граждан обычно не предупреждают, что судебное банкротство требует затрат на госпошлину, публикации, работу управляющего и юристов, что в среднем может составить до 150 тысяч рублей. Ключевым негативным последствием является потеря контроля над собственными активами. В рамках процедуры может быть реализовано практически всё имущество гражданина за исключением минимально необходимого, а сделки за последние годы могут быть оспорены.
"По сути, списание долгов по ЖКУ через банкротство – это крайняя мера, а не удобный финансовый инструмент, который стоит рекламировать в СМИ. Такая мера может помочь избавиться от действительно непосильных обязательств, но сопровождается значительными издержками, рисками и долгосрочными последствиями", — предупредил Хаминский.
Кроме того, в течение нескольких лет после признания банкротом гражданин обязан уведомлять кредиторов о своём статусе при попытке получить новый кредит, что фактически ограничивает доступ к заёмным средствам. Страдают от такой процедуры и супруги должников, так как совместно нажитое имущество также подлежит реализации. Второму супругу возвращается лишь 50% от вырученной суммы после продажи объекта.
Если гражданин действительно полагает, что долговое бремя для него стало непосильным, необходимо обращаться за консультацией к квалифицированным юристам, имеющим опыт работы в этой сфере, а не полагаться на рекламные обещания быстрого избавления от долгов.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала