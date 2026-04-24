Экономист оценил перспективы роста российской экономики в 2026 году

Экономика России по итогам этого года ускорится по сравнению с 2025 годом на 1,5-1,7%, однако есть структурные ограничения для ускорения роста

2026-04-24T12:12+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Экономика России по итогам этого года ускорится по сравнению с 2025 годом на 1,5-1,7%, однако есть структурные ограничения для ускорения роста, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов. "Ожидаю ускорения экономики по сравнению с 2025 годом до 1,5-1,7%", - дал прогноз Салихов. "Однако эффект будет не слишком большим. В базовом сценарии ожидаем, что цены на нефть будут оставаться высокими только несколько месяцев, потом начнут снижаться. Также есть структурные ограничения для ускорения роста - по рынку труда, стоимости финансирования, сокращению бюджетного стимула", - добавил он. В сентябре прошлого года Минэкономразвития России прогнозировало, что в 2026 году ВВП страны увеличится на 1,3%. Однако в апреле министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что рост экономики по итогам года будет ниже прежней оценки. При этом по оценке Минэкономразвития экономика России в феврале этого года снизился на 1,5% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе, в январе-феврале - на 1,8%. В министерстве отметили, что динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором. Салихов также прогнозирует, что инфляция в России по итогам года будет в пределах 5,5-6%, что выше текущего прогноза ЦБ в 4,5-5,5%. Рост стоимости экспортных товаров будет создавать ценовое давление и на внутреннем рынке, а разрывы мировых производственных цепочек будут приводить к тому, что импортная продукция может дорожать даже при стабильном курсе рубля, заключил он.

