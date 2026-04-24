Российские компании интересуются разведкой лития и минералов в Аргентине - 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T02:55+0300
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Отдельные российские компании интересуются разведкой лития и минералов в Аргентине, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Есть российские компании, заинтересованные, прежде всего, в разведке полезных ископаемых, лития и так далее", - сказал дипломат.
По словам посла, Аргентина предлагает рынку сегодня очень многое, в частности углеводороды и ценные минералы.
"Идет процесс привлечения инвесторов для развития этих областей. Была запущена программа RIGI, направленная на привлечение крупных инвестиций. Позднее запустили программу RIMI для малых и средних инвестиций. В связи с запуском этих программ у иностранных компаний появился большой интерес к работе в Аргентине", - добавил он.
Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов недавно сообщил о переговорах российских компаний с аргентинскими партнерами о перспективах совместной разработки месторождений углеводородов и минеральных полезных ископаемых.
Посол Виейра: российские компании интересуются разведкой лития и минералов в Аргентине
