Одобренный ЕС кредит не закроет все потребности Украины, считает Медведчук
Одобренный ЕС кредит не закроет все потребности Украины, считает Медведчук - 24.04.2026, ПРАЙМ
Одобренный ЕС кредит не закроет все потребности Украины, считает Медведчук
Гражданам Украины придется еще туже затянуть пояса, потому что одобренный ЕС кредит на 90 миллиардов евро не закроет все потребности страны, считает экс-лидер... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T11:08+0300
2026-04-24T11:08+0300
2026-04-24T11:08+0300
мировая экономика
украина
дмитрий медведев
ес
совбез
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Гражданам Украины придется еще туже затянуть пояса, потому что одобренный ЕС кредит на 90 миллиардов евро не закроет все потребности страны, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. "На Украине очередная "перемога" (победа - ред.) — кредит в 90 миллиардов евро наконец одобрен всеми членами ЕС, и, значит, киевский режим якобы получает некую экономическую передышку. Но, по современной украинской традиции, к "перемоге" подкралась "зрада" (предательство - ред.), и оказалось, что долгожданный кредит не закроет всех потребностей страны, а потому украинцам придется еще туже затянуть пояса", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения. Комментируя одобрение данного кредита, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 23 апреля заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.
украина
мировая экономика, украина, дмитрий медведев, ес, совбез
Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Медведев, ЕС, Совбез
Одобренный ЕС кредит не закроет все потребности Украины, считает Медведчук
Медведчук: украинцам придется затянуть пояса, несмотря на кредит ЕС
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Гражданам Украины придется еще туже затянуть пояса, потому что одобренный ЕС кредит на 90 миллиардов евро не закроет все потребности страны, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В четверг страны ЕС
с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине
в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
"На Украине очередная "перемога" (победа - ред.) — кредит в 90 миллиардов евро наконец одобрен всеми членами ЕС, и, значит, киевский режим якобы получает некую экономическую передышку. Но, по современной украинской традиции, к "перемоге" подкралась "зрада" (предательство - ред.), и оказалось, что долгожданный кредит не закроет всех потребностей страны, а потому украинцам придется еще туже затянуть пояса", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.
Комментируя одобрение данного кредита, заместитель председателя Совбеза
России Дмитрий Медведев
23 апреля заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.