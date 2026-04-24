Текущая цена нефти предполагает пополнение ФНБ, заявила Набиуллина - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Банк России
Текущая цена нефти предполагает пополнение ФНБ, заявила Набиуллина
Текущий уровень цен на нефть предполагает пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T17:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868079983_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_49983c44ae825e3e131d1e9a128059c0.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868079983_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_797acd02daeebfae84098d7a884aeeac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:14 24.04.2026
 
Текущая цена нефти предполагает пополнение ФНБ, заявила Набиуллина

Набиуллина заявила, что при нынешнем уровне цен на нефть возможно пополнение ФНБ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Добыча нефти в Татарстане . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Текущий уровень цен на нефть предполагает пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.
Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и возобновит их с мая. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.
"При нынешних уровнях цен на нефть возможно пополнение ФНБ, и это позитивно для устойчивости финансов", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
Набиуллина также отметила, что регулятор учитывает заявление Минфина о том, что он не будет в этом году пересматривать цену отсечения и вернется к бюджетному правилу, и при этом учтет отложенные ранее операции в предыдущем месяце.
"Поэтому с точки зрения годовых показателей это нейтрально, это может влиять только на внутригодовую динамику", - отметила она.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала