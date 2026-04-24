https://1prime.ru/20260424/nabiullina-869424650.html

Текущая цена нефти предполагает пополнение ФНБ, заявила Набиуллина - 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T17:14+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/06/868079983_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_49983c44ae825e3e131d1e9a128059c0.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Текущий уровень цен на нефть предполагает пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и возобновит их с мая. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае. "При нынешних уровнях цен на нефть возможно пополнение ФНБ, и это позитивно для устойчивости финансов", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции. Набиуллина также отметила, что регулятор учитывает заявление Минфина о том, что он не будет в этом году пересматривать цену отсечения и вернется к бюджетному правилу, и при этом учтет отложенные ранее операции в предыдущем месяце. "Поэтому с точки зрения годовых показателей это нейтрально, это может влиять только на внутригодовую динамику", - отметила она. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

