Цены на нефть готовятся завершить неделю заметным ростом

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, при этом по итогам недели могут показать значительный рост, следует из данных торгов.

2026-04-24T20:37+0300

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, при этом по итогам недели могут показать значительный рост, следует из данных торгов. По состоянию на 20.10 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,38% относительно предыдущего закрытия - до 104,64 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на WTI - на 2,19%, до 93,75 доллара. С понедельника стоимость Brent подскочила на 15,8%, WTI - на 11,8%. Инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг конфликта на Ближнем Востоке. В пятницу корреспондент телеканала CNN сообщила, что президент США Дональд Трамп отправляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с иранской стороной, в случае прогресса туда готов выехать и вице-президент Джей Ди Вэнс. Также в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 24 апреля их число сократилось на 3 – до 407 установок.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

