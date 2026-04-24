https://1prime.ru/20260424/polsha-869431224.html
"Самый большой лох": в Польше резко высказались о выпаде в адрес России
2026-04-24T22:11+0300
украина
польша
венгрия
дмитрий медведев
ес
еп
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Варшава сильно прогадала, позволив Евросоюзу утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X."Все произошло очень быстро! Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро <…> А Польша — самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование", — высказалась она.Депутат ЕП также выразила свое недовольство и усталость от глупости европейских политиков.Ранее в четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть займ только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.Комментируя одобрение данного кредита, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.
https://1prime.ru/20260424/ep-869424508.html
https://1prime.ru/20260424/kallas-869410729.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Польша проиграла, позволив ЕС выделить Киеву кредит