Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Самый большой лох": в Польше резко высказались о выпаде в адрес России - 24.04.2026, ПРАЙМ
"Самый большой лох": в Польше резко высказались о выпаде в адрес России
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Варшава сильно прогадала, позволив Евросоюзу утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X."Все произошло очень быстро! Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро &lt;…&gt; А Польша — самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование", — высказалась она.Депутат ЕП также выразила свое недовольство и усталость от глупости европейских политиков.Ранее в четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть займ только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.Комментируя одобрение данного кредита, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.
