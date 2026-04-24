В Приморье мужчина, убивший и расчленивший тигра, получил 1,5 года
2026-04-24T03:07+0300
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – ПРАЙМ. Суд назначил 1,5 года исправительных работ мужчине, убившему и расчленившему тигра в Приморье, прокуратура намерена обжаловать приговор из-за его мягкости, сообщает надзорный орган.
Судом установлено, что в январе 2024 года приморец застрелил амурского тигра, занесённого в Красную книгу России. После этого он расчленил тушу и спрятал её в снегу, чтобы избежать уголовной ответственности.
"Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с испытательным сроком один год шесть месяцев. Прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке в связи с его мягкостью", – говорится в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что фигурант признан виновным по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча животных, занесённых в Красную книгу РФ). У него конфисковали автомобиль и охотничье ружьё, а также обязали выплатить более 2,7 миллиона рублей штрафа.
