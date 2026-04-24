В Приморье мужчина, убивший и расчленивший тигра, получил 1,5 года
В Приморье мужчина, убивший и расчленивший тигра, получил 1,5 года
В Приморье мужчина, убивший и расчленивший тигра, получил 1,5 года - 24.04.2026, ПРАЙМ
В Приморье мужчина, убивший и расчленивший тигра, получил 1,5 года
Суд назначил 1,5 года исправительных работ мужчине, убившему и расчленившему тигра в Приморье, прокуратура намерена обжаловать приговор из-за его мягкости,... | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T03:07+0300
2026-04-24T03:07+0300
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – ПРАЙМ. Суд назначил 1,5 года исправительных работ мужчине, убившему и расчленившему тигра в Приморье, прокуратура намерена обжаловать приговор из-за его мягкости, сообщает надзорный орган. Судом установлено, что в январе 2024 года приморец застрелил амурского тигра, занесённого в Красную книгу России. После этого он расчленил тушу и спрятал её в снегу, чтобы избежать уголовной ответственности. "Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с испытательным сроком один год шесть месяцев. Прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке в связи с его мягкостью", – говорится в сообщении. В прокуратуре также отметили, что фигурант признан виновным по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча животных, занесённых в Красную книгу РФ). У него конфисковали автомобиль и охотничье ружьё, а также обязали выплатить более 2,7 миллиона рублей штрафа.
рф
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:07 24.04.2026
 
В Приморье мужчина, убивший и расчленивший тигра, получил 1,5 года

В Приморье мужчина, убивший и расчленивший тигра, получил 1,5 года исправительных работ

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – ПРАЙМ. Суд назначил 1,5 года исправительных работ мужчине, убившему и расчленившему тигра в Приморье, прокуратура намерена обжаловать приговор из-за его мягкости, сообщает надзорный орган.
Судом установлено, что в январе 2024 года приморец застрелил амурского тигра, занесённого в Красную книгу России. После этого он расчленил тушу и спрятал её в снегу, чтобы избежать уголовной ответственности.
"Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с испытательным сроком один год шесть месяцев. Прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке в связи с его мягкостью", – говорится в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что фигурант признан виновным по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча животных, занесённых в Красную книгу РФ). У него конфисковали автомобиль и охотничье ружьё, а также обязали выплатить более 2,7 миллиона рублей штрафа.
 
