https://1prime.ru/20260424/primore-869405351.html

В Приморье мужчина, убивший и расчленивший тигра, получил 1,5 года

2026-04-24T03:07+0300

общество

экономика

россия

рф

приморье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869405351.jpg?1776989246

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – ПРАЙМ. Суд назначил 1,5 года исправительных работ мужчине, убившему и расчленившему тигра в Приморье, прокуратура намерена обжаловать приговор из-за его мягкости, сообщает надзорный орган. Судом установлено, что в январе 2024 года приморец застрелил амурского тигра, занесённого в Красную книгу России. После этого он расчленил тушу и спрятал её в снегу, чтобы избежать уголовной ответственности. "Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с испытательным сроком один год шесть месяцев. Прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке в связи с его мягкостью", – говорится в сообщении. В прокуратуре также отметили, что фигурант признан виновным по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча животных, занесённых в Красную книгу РФ). У него конфисковали автомобиль и охотничье ружьё, а также обязали выплатить более 2,7 миллиона рублей штрафа.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

