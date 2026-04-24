https://1prime.ru/20260424/shokhin-869431815.html

Шохин считает, что в курс доллара по 90-95 рублей уже мало кто верит

2026-04-24T22:20+0300

курс доллара к рублю

александр шохин

минфин

банк россия

рспп

https://cdnn.1prime.ru/img/83151/40/831514045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3849faf684845114e997dbd9a46e6670.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Текущий курс рубля на 15-20% выше заложенного в бюджет, при этом стоимость доллара в 90-95 рублей маловероятна, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "В курс 90-95 рублей за доллар уже мало кто верит", - сказал Шохин в эфире радиостанции Business FM. Он отметил, что рубль заметно укрепился по сравнению с прогнозами, заложенными в бюджет - примерно на 15–20%. Возобновление покупок валюты со стороны Минфина должно сдержать дальнейшее укрепление, добавил Шохин. Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и возобновит их с мая. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае. В свою очередь Банк России в конце декабря анонсировал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 4,62 миллиарда рублей в день.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

