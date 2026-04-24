Шохин считает, что в курс доллара по 90-95 рублей уже мало кто верит - 24.04.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к рублю
Шохин считает, что в курс доллара по 90-95 рублей уже мало кто верит
Шохин считает, что в курс доллара по 90-95 рублей уже мало кто верит
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Текущий курс рубля на 15-20% выше заложенного в бюджет, при этом стоимость доллара в 90-95 рублей маловероятна, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "В курс 90-95 рублей за доллар уже мало кто верит", - сказал Шохин в эфире радиостанции Business FM. Он отметил, что рубль заметно укрепился по сравнению с прогнозами, заложенными в бюджет - примерно на 15–20%. Возобновление покупок валюты со стороны Минфина должно сдержать дальнейшее укрепление, добавил Шохин. Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и возобновит их с мая. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае. В свою очередь Банк России в конце декабря анонсировал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 4,62 миллиарда рублей в день.
22:20 24.04.2026
 
Шохин: рубль укрепился по сравнению с заложенными в бюджет прогнозами на 15–20%

Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Валюта РФ на Мосбирже опять вернула себе уровень 11 руб/юань
21:04
 
