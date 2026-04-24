Трамп продлил разрешение ввозить нефть в США иностранным судам
Трамп продлил на 90 дней разрешение ввозить нефть в США иностранным судам
ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продлил на 90 дней временное разрешение иностранным судам перевозить нефть между американскими портами для ускорения ее поставок, заявила в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Тэйлор Роджерс.
Трамп подписал соответствующее разрешение на 60 дней 18 марта.
"Президент Трамп продлил на 90 дней приостановку действия закона Джонса (закон, согласно которому нефть в американские порты могут ввозить только американские суда – ред.)", - написала она в соцсети Х.
Закон Джонса (Jones Act) был принят еще в 1920 году для регулирования морской торговли в водах США и требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно судами, которые построены в США, плавают под флагом этой страны и принадлежат её гражданам.
Как ранее сообщало агентство Блумберг, эта мера позволит использовать более дешевые иностранные танкеры для перевозки товаров, включая доставку нефти с побережья Мексиканского залива на НПЗ Восточного побережья США и транспортировку топлива в наиболее густонаселенные регионы страны.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.