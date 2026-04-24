Колумбийским наемникам ВСУ нет дела до Украины, заявил источник
Колумбийским наемникам ВСУ нет дела до Украины, заявил источник - 24.04.2026, ПРАЙМ
Колумбийским наемникам ВСУ нет дела до Украины, заявил источник
Колумбийским наемникам ВСУ нет дела до Украины, их интересуют только деньги, заявил в беседе с РИА Новости на условиях анонимности источник, ранее занимавшийся...
2026-04-24T04:53+0300
2026-04-24T04:53+0300
2026-04-24T04:53+0300
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Колумбийским наемникам ВСУ нет дела до Украины, их интересуют только деньги, заявил в беседе с РИА Новости на условиях анонимности источник, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на Ближний Восток и хорошо знакомый с наемническим рынком на Украине.
"Колумбийцы не едут на Украину, потому что переживают за нее… Их цель сугубо экономическая – получить личную выгоду", - отметил он.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
украина
колумбия
ближний восток
общество , украина, колумбия, ближний восток, всу
Экономика, Общество , УКРАИНА, КОЛУМБИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВСУ
Колумбийским наемникам ВСУ нет дела до Украины, заявил источник
Источник: колумбийским наемникам ВСУ нет дела до Украины, их интересуют только деньги
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Колумбийским наемникам ВСУ нет дела до Украины, их интересуют только деньги, заявил в беседе с РИА Новости на условиях анонимности источник, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на Ближний Восток и хорошо знакомый с наемническим рынком на Украине.
"Колумбийцы не едут на Украину, потому что переживают за нее… Их цель сугубо экономическая – получить личную выгоду", - отметил он.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.