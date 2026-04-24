Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю перешел к снижению - 24.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
Курс юаня к рублю перешел к снижению
Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов пятницы после роста на их старте, следует из данных Московской биржи. | 24.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-24T11:22+0300
китайский юань
рынок
торги
минфин
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов пятницы после роста на их старте, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.12 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,03 рубля. На старте торгов он рос на те же 4 копейки. "Минфин ожидаемо объявил, что возобновит покупку-продажу валюты с мая в рамках бюджетного правила, но пока не назвал конкретных цифр покупок. Рубль отреагировал на это снижением (курса - ред.), в частности, пара "юань-рубль" вновь ушла выше 11", - вспоминает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер" вчерашние торги. "Итоги сегодняшнего заседания ЦБ вряд ли существенно повлияют на курс рубля в краткосрочной перспективе, хотя мы допускаем ускорение темпов снижения ключевой ставки. В пятницу ждём закрепления курса рубля в верхней части текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рубля за юань)", - добавляет Денис Попов из ПСБ. В начале следующей недели не исключено краткосрочное смещение котировок в середину указанного диапазона за счёт активизации продаж валюты в преддверии крупных налоговых выплат, прогнозирует он.
https://1prime.ru/20260424/mosbirzha-869411656.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5d3c85dfa89be24e4fbc949f9cfb9ab8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
11:22 24.04.2026
 
Курс юаня к рублю перешел к снижению

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов пятницы после роста на их старте, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.12 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,03 рубля. На старте торгов он рос на те же 4 копейки.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2026
Российский рынок акций слабо растет в преддверии заседания ЦБ
10:31
"Минфин ожидаемо объявил, что возобновит покупку-продажу валюты с мая в рамках бюджетного правила, но пока не назвал конкретных цифр покупок. Рубль отреагировал на это снижением (курса - ред.), в частности, пара "юань-рубль" вновь ушла выше 11", - вспоминает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер" вчерашние торги.
"Итоги сегодняшнего заседания ЦБ вряд ли существенно повлияют на курс рубля в краткосрочной перспективе, хотя мы допускаем ускорение темпов снижения ключевой ставки. В пятницу ждём закрепления курса рубля в верхней части текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рубля за юань)", - добавляет Денис Попов из ПСБ.
В начале следующей недели не исключено краткосрочное смещение котировок в середину указанного диапазона за счёт активизации продаж валюты в преддверии крупных налоговых выплат, прогнозирует он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала