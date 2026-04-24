https://1prime.ru/20260424/yuan-869414130.html

Курс юаня к рублю перешел к снижению

Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов пятницы после роста на их старте, следует из данных Московской биржи. | 24.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-24T11:22+0300

китайский юань

рынок

торги

минфин

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю переходит к снижению в первые часы торгов пятницы после роста на их старте, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.12 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,03 рубля. На старте торгов он рос на те же 4 копейки. "Минфин ожидаемо объявил, что возобновит покупку-продажу валюты с мая в рамках бюджетного правила, но пока не назвал конкретных цифр покупок. Рубль отреагировал на это снижением (курса - ред.), в частности, пара "юань-рубль" вновь ушла выше 11", - вспоминает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер" вчерашние торги. "Итоги сегодняшнего заседания ЦБ вряд ли существенно повлияют на курс рубля в краткосрочной перспективе, хотя мы допускаем ускорение темпов снижения ключевой ставки. В пятницу ждём закрепления курса рубля в верхней части текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рубля за юань)", - добавляет Денис Попов из ПСБ. В начале следующей недели не исключено краткосрочное смещение котировок в середину указанного диапазона за счёт активизации продаж валюты в преддверии крупных налоговых выплат, прогнозирует он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

